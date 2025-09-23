Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
Josep Rull (centro), president del Parlament EFE

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

Los de Puigdemont evitan el apoyo a una iniciativa de la izquierda en favor de Palestina

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:22

El Parlament catalán ha aprobado este martes una declaración institucional que «rechaza y condena los actos de genocidio» de Israel contra el pueblo palestino en ... Gaza. La resolución, impulsada por los grupos de la izquierda, ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Los grupos de la derecha, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha abstenido.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  3. 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  4. 4 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  5. 5 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  6. 6 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  7. 7 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  10. 10 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza