Page: «En plena escalada de precios lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución»

Ni uno ni otro tardaron mucho en dejar clara su discrepancia con la decisión de Pedro Sánchez de, no ya rebajar las penas atribuibles al delito de sedición, sino suprimir del Código Penal todos los artículos correspondientes a ese tipo delictivo, como reclamaba Esquerra. Tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page, como el aragonés, Javier Lambán -los barones del PSOE más críticos con cualquier gesto de complacencia hacia el independentismo- marcaron hoy distancias, a pesar de evitar el reproche directo al presidente del Gobierno.

«No dudo de la buena voluntad del Gobierno -dijo Page- pero tengo claro que si el día de mañana debe producirse un pacto sobre cómo afrontar el intento de quebrar la Constitución en una operación planificada preferiría que se acordara entre los partidos que defienden la Constitución porque si lo hacen los que quieren atacar y acabar con la Constitución es harto difícil y nunca será sereno el debate».

El castellano-manchego apuntó así, por un lado, que a su juicio no es ahora el momento de «cambiar las reglas de juego» y que cualquier reforma para pertrechar al Estado frente acontecimientos como los vividos en Cataluña en 2017 debería hacerse una vez su «principal cabecilla», el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, haya sido juzgado. Pero además dejó claro que tampoco comparte el sentido de la reforma, aunque su fin sea algo tan positivo como mejorar la «convivencia» (el argumento esgrimido por el Gobierno). «Hoy estamos en plena escalada de precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución», ironizó.

Page también puso en cuestión que de lo que se trate ahora sea de «homologar» el Código Penal español al de otras «democracias avanzadas» de Europa. «Homologar se pueden homologar muchas cosas, pero lo que no es homologable es la actitud del independentismo catalán; en Europa no van a encontrar un caso parecido. Y no fue una algarada. Todo sistema democrático tiene obligación de tener mecanismos de defensa frente quien atenta contra el orden constitucional», advirtió.

Lambán no se explayó tanto pero tras asegurar que Sánchez conoce perfectamente cuál es su opinión sobre este asunto, recalcó: «Yo no soy una marioneta de nadie». El presidente de Aragón recordó que el intento de declaración de independencia impulsado en 2017 desde la Generalitat fue un hecho «gravísimo» y adujo que la respuesta que dio el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el apoyo del PSOE fue «ajustada», pero también que las sentencias de los tribunales -que después el Gobierno ha intentado corregir primero con los indultos y ahora con esta reforma- «calibraron perfectamente lo que había pasado».

Vídeo. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura. / EP

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también mostró cierta contrariedad. Pero su tono fue infinitamente más contemporizador. Hace tiempo que este barón, que hoy forma parte de la ejecutiva de Sánchez, ex más flexible en sus planteamientos en relación al independentismo. En 2016 llegó a decir que si el PSOE pactara con los independentistas para conformar Gobierno «probablemente» abandonaría el partido. Este viernes se limitó a escribir en las redes sociales: «No me gusta nada de lo que le guste al independentismo. Dicho esto, hace 5 años con el actual Código Penal, al gobierno del PP le hicieron 2 referéndums de independencia y una DUI. España se rompía. Hoy, con otro gobierno, lo que se ha roto es el independentismo y el 'procés'».