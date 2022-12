Page carga contra la reforma del Código Penal: «No es tolerable pactar con delincuentes»

El PSOE ha encarado la reforma del Código Penal, concretamente de los delitos de sedición y malversación, con voces críticas dentro del partido. Una de las principales es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este martes cargó contra la propuesta del Gobierno porque, como afirmó, «No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena».

En referencia a los dirigentes catalanes condenados por el 'procès', Page ha calificado ha considerado que hoy es un día «muy duro» por el acuerdo entre el Gobierno y ERC. El barón socialista cree que «los delincuentes no están arrepentidos, sino marcando su hoja de ruta hacia la independencia».

Sobre la propuesta de Esquerra de llevar a la mesa de negociación con el Gobierno una propuesta de referéndum de autodeterminación, Page sostiene que está «dispuesto a presentar una iniciativa para sentirme obligado como presidente autonómico a denunciar ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de consulta oficial que signifique que unos pocos pueden hablar en nombre de todos».

Convivencia

En respuesta a estas palabras, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha evitado responder a estas palabras de su compañero de formación. Visiblemente molesto, se ha limitado a señalar que «el compromiso del PSOE era no rebajar la lucha contra la corrupción, al contrario, la hemos endurecido, y no despenalizar la malversación. Lo que hemos hecho es diferenciar entre el que se lleva el dinero a casa y el que lo desvía a otro punto de la administración».

El exlehendakari defiende que «la convivencia en Cataluña es mejor ahora que en 2017, cuando gobernaba el PP». Por eso ha vinculado esta reforma a una «decisión política para resolver problemas, no para esonderse». Sobre la propuesta de referéndum, López asegura que «este partido y este Gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia. Cuando vengan a hablarnos de independencia pondremos sobre la mesa un estatuto».

Desde el PP, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, también se ha referido a las palabras de García-Page, y ha invitado a parte de los diputados socialistas a no apoyar esta reforma en el Congreso. «Las declaraciones de Page dicen una cosa y hacen la contraria, lo que hace el partido en el que milita, el PSOE. ¿Qué van a votar los diputados socialistas de Castilla La-Mancha el jueves? Le invito a que el jueves lo nueve diputados socialistas de Castailla La-Mancha no avalen esto. Pero ya no queda ni partido», afirmó.