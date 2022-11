Pablo Iglesias logra una plaza como profesor asociado de Políticas en la Complutense

El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que la Universidad Complutense de Madrid le ha concedido una plaza de profesor asociado, según ha anunciado en su cuenta de Twitter. Iglesias será profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Administración de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde se encuentran otros exdirigentes de la formación morada como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Allí, Iglesias dará clases de 'Análisis del comportamiento político y electoral/ Teoría y práctica de las democracias'.

«Salió ya la tercera plaza de profesor que solicité en la Complutense. En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor», ha escrito Pablo Iglesias, que ha logrado la mejor nota de los cuatro candidatos que habían seleccionados en el proceso.

En las dos anteriores ocasiones en las que había pedido una plaza, su solicitud había sido denegada: la primera de ellas fue en la Facultad de Ciencias de la Información, donde finalmente consiguió la plaza periodista y presentadora Sandra Daviú; y la segunda, en Políticas, en un proceso que Iglesias calificó como «extraño» después de que todos los candidatos fueran descartados.

Pablo Iglesias tiene previsto compaginar su actividad docente con el periodismo, que ejerce desde que dejó la política. Analista en la Cadena Ser y autor de un podcast, el exlíder de Podemos anunció el lunes que lanzará un canal de televisión por internet, al que ha bautizado como 'Canal Red', para competir con la «derecha mediática».

