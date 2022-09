Ortuzar evita alinearse con el PSOE o con el PP y advierte a Sánchez: «Se agota el tiempo»

El PNV advierte de que va por libre. De que, aunque seguirá sosteniendo a Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura, puede pactar a derecha e izquierda y no se le debe encuadrar en ningún «bloque» porque su prioridad «es Euskadi» y los acuerdos en Madrid un medio para defender los intereses vascos. El aviso a navegantes fue el mensaje central del presidente del la formación nacionalista ayer durante la fiesta del 'Alderdi Eguna' (Día del partido en euskera), que el PNV ha recuperado en todo su esplendor tras dos años de obligada cancelación por la pandemia. Las campas de Foronda, en Álava, se volvieron a llenar de militantes y simpatizantes, una fotografía que no se veía desde 2019 y que, pese a todos los pronósticos, respetó la lluvia. «Vaya servicio de meteorología tenemos. Ya dije el jueves que no iba a llover y al final salgo de aquí con la calva quemada», bromeó Ortuzar.

Con tono más serio, dejó claro que su partido no se casa con nadie, para reprochar al Gobierno PSOE-Unidas Podemos que «se agota el tiempo» para cumplir sus compromisos de investidura y desvelar que ya ha recibido la llamada de Alberto Núñez Feijóo y que han quedado en verse «pronto». Aunque eso no signifique, recalcó, que los suyos vayan a «cambiar de caballo en mitad del río» ni a «echarse en brazos» del PP. «Tenemos un acuerdo con Pedro Sánchez, ese acuerdo está fuerte y nuestra intención es cumplirlo en los quince meses que quedan de legislatura», aclaró, al tiempo que exigió al presidente un impulso político para acelerar los acuerdos. «Faltan por cumplir muchos compromisos, el tiempo avanza y toca hacer frente a la palabra dada, como hacemos nosotros cada vez que votamos en el Congreso y el Senado», recordó, aunque sin mencionar específicamente la negociación de las transferencias, que se han acelerado en las últimas horas con el empujón al traspaso inminente del servicio de Cercanías al País Vasco.

Una vez más, el PNV, que en otros tiempos aprovechaba el día del partido para agitar el tarro de las esencias, pasó por alto cualquier alusión al nuevo estatus vasco y Ortuzar, en cambio, acabó recordando la voluntad de alcanzar grandes acuerdos para que «nadie se quede descolgado» en estos tiempos de crisis y creciente carestía de la vida.

En cuanto a la reunión con Feijóo, Ortuzar aseguró que aún no han fijado la fecha. Lo que sí quiso dejar claro es que si Vox entra en la ecuación el PNV sale automáticamente. «Con los fachas, nada de nada», zanjó.