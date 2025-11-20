Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión parlamentaria, en directo: Narvay Quintero aborda medidas contra la plaga de la filoxera
Santos Cerdán, este miércoles a su salida de prisión. Efe

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Los populares llamarán en diciembre a la comisión del 'caso Koldo' al ex secretario de Organización del PSOE y a su número dos Juanfran Serrano | No descartan citar a su círculo familiar

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El PP considera a Santos Cerdán una pieza clave en la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno e intentará cercar en ... el Senado al que fuera uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Los populares echan mano de su mayoría en la Cámara alta para lanzar una ofensiva contra el ex secretario de Organización del PSOE tras su puesta ayer en libertad provisional, que deberá comparecer en diciembre en la comisión de investigación del 'caso Koldo'. «Es una oportunidad para que pida perdón, anuncie que devuelva lo robado y detalle qué instrucciones recibía del 'número uno', Pedro Sánchez», aseguró este jueves la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  5. 5 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  6. 6 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  7. 7 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  8. 8 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  9. 9 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma
  10. 10 Detenido un hombre en Mogán por lanzar a la víctima por una rampa para robarle una cadena

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán

Ofensiva del PP en el Senado contra Cerdán