Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlota Bustelo EP

Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

La que fuese parlamentaria socialista ha fallecido a los 85 años

C.P.S.

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:44

Comenta

Carlota Bustelo (Madrid, 1939) ha muerto a los 85 años, según ha comunicado este jueves la dirección del PSOE madrileño y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en un mensaje en su cuenta de X. La exdiputada del PSOE e histórica feminista fue miembro por España en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

A lo largo de su trayectoria en el ámbito político, ostentó cargos como el diputada por Madrid en la legistatura constituyente, entre 1977 y 1979, y fue la primera directora del Instituto de la mujer entre 1983 y 1989.

«Acabamos de conocer con enorme tristeza el fallecimiento Carlota Bustelo, una referencia del feminismo que abrió el camino por el que muchas hemos transitado después. Estaremos siempre en deuda con ella. Gracias por tu lucha, compañera», reza el tuit escrito por Montero en 'X'.

Otro de los dirigentes del PSOE que se ha pronunciado para lamentar el fallecimiento ha sido Óscar López. «Ha fallecido Carlota Bustelo. Diputada constituyente en el Congreso de los Diputados por Madrid. Gran defensora de los derechos de las mujeres. Todo un ejemplo de vida. Un abrazo a su familia, amigos y a tantas socialistas que aprendieron de ella», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Guanarteme levanta otra barricada
  9. 9 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo

Muere la exdiputada e histórica feminista del PSOE Carlota Bustelo