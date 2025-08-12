Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado. E. P.

El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León

Feijóo echa en cara al también exacalde socialista de Valladolid que bromee con «el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas» y reclama al presidente Sánchez su cese por falta de «sensibilidad y respeto»

R. C.

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:29

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagonizó a última hora de este lunes un nuevo rifirrafe político con el PP, esta vez a costa del papel de la Junta de Castilla y León, gobernada por los populares, durante los incendios que asolan a esta comunidad, fundamentalmente en las provincias de León y Zamora. A través de las redes sociales, que se han convertido en uno de los medios favoritos de comunicación del dirigente socialista, descalificó como «sinvergüenzas» al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por según él «estar de farra» mientras estaban activos esos fuegos.

Como reacción al ataque de Puente, durante bastantes años rival político directo de Fernández Mañueco en esa comunidad, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de ironizar con «el sufrimiento» de los castellano-leoneses. «Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata», escribía en X, al tiempo que reclamaba al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que, «ya que no les pide eficacia y honradez, debería pedir a su equipo »al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles«. »Es lo mínimo«, zanjó la cuestión.

«Uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer», había criticado poco antes Puente en X refiriéndose a las vacaciones recientes de Mañueco y su consejero, respectivamente. Y ello tras haber escrito antes varias publicaciones censurando la labor del Ejecutivo autonómico respecto a esos incendios. Así, reprochó a Mañueco y su consejero que cuando hace cuatro días se constituyó el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para hacer frente a esta crisis medioambiental, ambos estuvieran ausentes mientras «Castilla y León se quema».

De nuevo, «la fachosfera»

«Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente», ironizó acto seguido el que fuera alcalde socialista de Valladolid y que sigue al frente del PSOE en esta ciudad. Para proseguir la polémica, ha incluido en sus mensajes al propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha preguntado si Mañueco le había contado «qué tal el tiempo en Cádiz» mientras le 'avisaba' que en Castilla y León «está calentita la cosa».

Precisamente ha sido esta última publicación del ministro de Transportes ha desatado la reacción de los 'populares', que a través de su diputado Jaime de Olano ha acusado a Puente de «cachondearse» de los incendios, al tiempo que afirmaba que «el sanchismo es un estercolero ético», señala Europa Press.

«El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas», ha cargado el ministro socialista frente a las palabras de Olano.

«Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso», le ha afeado nuevamente Puente a Feijóo, en un tercer mensaje.

VOX le acusa de «reírse» de España

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha definido a Puente como «el peor ministro de Transportes de la historia de España» y le ha acusado de «reírse sin consecuencias de todos nosotros», mientras «España arde, nuestros montes se queman y miles de familias temen por sus hogares y sus propias vidas».

«Acabarán todos en el banquillo, desde 'el 1' hasta el último colaborador de este Gobierno criminal pasando por los matones colocados por Sánchez», ha cargado la diputada de Vox.

