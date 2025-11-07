Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el diputado de Junts Josep Maria Cruset EP

Junts: «La ruptura es irreversible»

Míriam Nogueras cree que los últimos movimientos del Gobierno llegan tarde

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:12

Comenta

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la ruptura anunciada con el Gobierno y el PSOE es «irreversible». ... A pesar de que los socialistas siguen tendiendo la mano y creen que la situación podría reconducirse, los postconvergentes, el día después de materializar su divorcio con Pedro Sánchez , han advertido de que su decisión no tiene vuelta atrás. «Cuando se rompe, se rompe», ha afirmado Nogueras de manera gráfica en TVE.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  5. 5 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  6. 6 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  7. 7 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  8. 8 El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves
  9. 9 Black Friday 2025: cuándo y cómo encontrar las mejores ofertas en Canarias
  10. 10 Un máster del profesorado de dos años y con prueba de acceso: cita en la ULPGC para abordar la formación docente

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Junts: «La ruptura es irreversible»

Junts: «La ruptura es irreversible»