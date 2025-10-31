Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez que el diálogo está roto al «100%» y presiona a ERC para sumarse al bloqueo

Los postconvergentes siguen sin contemplar la moción censura para tumbar al Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:36

Comenta

La militancia de Junts ratificó ayer, en una consulta interna, la ruptura de las negociaciones con el PSOE decidida el lunes por la dirección del ... partido. «Romper es romper», ha asegurado este viernes la portavoz postconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, en un mensaje dirigido a quienes cuestionan la decisión de los nacionalistas y a quienes creen, entre ellos los socialistas, que el divorcio es reversible y que la situación se puede reconducir.

