Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, los cerca de 6.500 militantes de Junts están llamados a votar de manera telemática en ... una consulta interna para ratificar o no la decisión de la dirección de romper con Pedro Sánchez. Las urnas estarán abiertas hasta el jueves a las 18 horas. Treinta minutos después, la formación nacionalista anunciará el resultado.

Los militantes postconvergentes deben responder sí o no a la siguiente pregunta: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?». La decisión de romper llega con un apoyo unánime de la cúpula juntera, reunida el lunes en Perpiñán (Francia), y del 93% del consejo nacional, convocado este martes. La dirección soberanista, con Puigdemont a la cabeza, se la juega con la votación. El apoyo será mayoritario, pero la participación podría no ser tan alta, lo que puede ser entendido como un toque de atención al expresidente de la Generalitat. Junts lleva meses con una cierta marejada interna, liderada por alcaldes del partido, que han pedido un cambio a la cúpula ante el auge de Aliança Catalana.

La dirección juntera espera una mayoría muy amplia a su propuesta de dejar de dar apoyo a los socialistas en el Congreso, no respaldar los Presupuestos Generales del Estado y concluir la mesa de Suiza. La última vez que la cúpula postconvergente consultó a su militancia obtuvo un apoyo del 86%. Participó el 67% de la militancia, que ratificó el acuerdo firmado en Bruselas con el PSOE en el que se establecieron «tanto las condiciones como los mecanismos para la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español y en el que plantearemos un referéndum de autodeterminación». Esta fue la fórmula elegida por la formación nacionalista para consultar a sus bases sobre la investidura de Sánchez, en 2023.

Un año antes, Puigdemont forzó la salida de su partido del Govern presidido por Pere Aragonès (ERC). La decisión fue sometida a votación entre la militancia. En ese caso, Junts quedó tocado, toda vez que el resultado dejó a la formación partida en dos: los favorables a seguir en el Govern catalán y los partidarios de romper. El 55% de los asociados votó a favor de la ruptura. El 42% optó por mantenerse en el Ejecutivo catalán. La participación fue del 79%.