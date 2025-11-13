Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares

La formación independentista había mantenido hasta el último momento la incógnita sobre su posición, después de insistir a Sánchez en que ya no puede contar con su apoyo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:59

Comenta

Los aplausos en la bancada del PSOE lo han dicho todo. Después del duro discurso que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció ayer desde ... la tribuna para advertir a Pedro Sánchez de que ya no dispone de la mayoría suficiente para seguir gobernando, la formación independentista ha impedido con su abstención que hoy prosperara en la Cámara baja una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes.

