Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares
La formación independentista había mantenido hasta el último momento la incógnita sobre su posición, después de insistir a Sánchez en que ya no puede contar con su apoyo
Madrid
Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:59
Los aplausos en la bancada del PSOE lo han dicho todo. Después del duro discurso que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció ayer desde ... la tribuna para advertir a Pedro Sánchez de que ya no dispone de la mayoría suficiente para seguir gobernando, la formación independentista ha impedido con su abstención que hoy prosperara en la Cámara baja una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz (unidades I y II), Ascó I y Cofrentes.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión