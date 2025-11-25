Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana Los postconvergentes no descartan de momento pactar con la extrema derecha independentista

Cristian Reino Martes, 25 de noviembre 2025, 13:43

Junts per Catalunya no entrará en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana. De puertas a fuera, los postconvergentes tratan de transmitir tranquilidad, a ... pesar de que las encuestas apuntan a un fuerte crecimiento de los de Sílvia Orriols. Hasta el punto que el último CEO (el CIS catalán) sitúa a la formación islamófoba y secesionista con el mismo número de escaños que los junteros, entre 19 y 20, tras el PSC y Esquerra. Hace tiempo que el auge de Aliança preocupa en Junts, pero su secretario general, Jordi Turull, ha insistido este martes en que su objetivo es pelear por la primera posición y no por la tercera con Aliança Catalana. «No queremos ser alternativa a Aliança Catalana, queremos ser alternativa a Salvador Illa», ha afirmado en una conferencia en la UPF. De momento y a pesar de que los sondeos vaticinan una pérdida de 15 escaños, que se irían a la extrema derecha, los junteros no prevén dar un «volantazo» ni entrar en el «fango» para confrontar contra Orriols.

Los postconvergentes creen que las encuestas que apuntan a un fuerte crecimiento de Aliança están infladas desde el Govern. Hablan de una 'operación encuesta' perpetrada desde las filas socialistas con objetivos electorales. En torno a uno de cada cinco votantes de Junts podría subirse al barco de Sílvia Orriols, que en 2024 obtuvo dos escaños y ahora podría multiplicar esa cifra por diez. Turull, en cualquier caso, ha reivindicado a Junts. «Estamos convencidos de nuestra propuesta y centrados en explicarla bien», ha asegurado. «No diremos cosas por cuatro votos que de aquí a dos años se nos caería la cara de vergüenza», ha señalado. «No diremos animaladas», ha insistido. Junts, de entrada, evita criticar a los votantes de Aliança Catalana y asegura que «respeta» a «todos los votantes independentistas». La duda es si los de Puigdemont se sumarán al cordón sanitario contra la extrema derecha tras las municipales. Es una cuestión que ha tensado las relaciones entre los alcaldes del partido y la cúpula y sigue sin estar resuelta. Turull ha dejado la puerta abierta. De pactos, ha dicho, se hablará tras los comicios. Eso sí, ha advertido de que hay discursos del odio y de división de la sociedad que traspasan las líneas rojas de Junts.

