Directo RTVC: César Toledo comparece en la comisión del Parlamento
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols EP

Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña

Illa volvería a ganar las elecciones por delante de ERC, pero la extrema derecha independentista dispara su crecimiento

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:19

La extrema derecha independentista amenaza con convertirse en la fuerza de referencia del nacionalismo en Cataluña, por delante de Junts, ERC y la CUP. Según ... el último barómetro del CEO (el CIS catalán), Aliança Catalana está en disposición de obtener entre 19 y 20 escaños en el Parlamento catalán. Podría situarse como cuarta fuerza en la Cámara catalana, tras el PSC y ERC, pero con los mismos diputados que Junts, si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Los republicanos son los únicos que cogen aire.

