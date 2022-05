Junqueras defiende el diálogo con Sánchez a pesar de Pegasus

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a tender la mano al Gobierno y ha defendido la vía del diálogo para resolver el conflicto catalán. Junqueras está convencido de que la negociación con el Ejecutivo central acabará siendo «útil», aunque considera que Pedro Sánchez tiene que dar aún algunos pasos para «restaurar» la confianza, que ha quedado a su juicio «dañada» por el caso de espionaje Pegasus.

Tras afirmar días atrás en El País que su partido «está aquí para ayudar», el líder de Esquerra ha asegurado que los republicanos están «encantados de entenderse con todo mundo», que tienen «voluntad» de llegar a acuerdos con «todo el mundo», que abogan por las «alianzas flexibles» y que asumen «con orgullo ser útiles» para la ciudadanía. Después de dos avisos consecutivos en el Congreso por parte de ERC, primero votando en contra de las medidas anticrisis del Gobierno y más tarde desmarcándose ayer de la reforma de la ley de seguridad nacional, el dirigente republicano ha querido dejar claro que ERC es el «socio preferente de la sociedad catalana», no del Gobierno, y que ya le «gustaría» ser un partido «querido» en el Congreso. «Nos debemos en exclusiva a la sociedad catalana», ha advertido en el marco de una conferencia organizada por «Fórum Europa. Tribuna Catalunya».

Pero para que las relaciones entre la administración central y la catalana vuelvan a su cauce, Junqueras, que en toda esta crisis ha adoptado el rol más templado dentro de ERC, exige al Gobierno «transparencia» en el caso de espionaje, asunción de responsabilidades y garantías de que los dirigentes independentistas no serán espiados en el futuro. El presidente de ERC ha lanzado una pregunta al Gobierno. «¿Cuánta democracia está dispuesto a vender para preservar su modelo de estado y sus privilegios?». El líder de Esquerra no apunta directamente contra ningún miembro de la Moncloa, como sí hacen el Govern o Gabriel Rufián, y atribuye el caso de espionaje a una «parte del Estado» o a «aparatos del Estado».

La mesa de diálogo entre los dos ejecutivos está congelada como consecuencia del caso de espionaje pero Junqueras aún habla en presente cuando se refiere al foro para buscar una salida a la cuestión catalana. «El diálogo que en estos momentos protagonizan los dos gobiernos», ha asegurado. Eso sí, ha criticado a Sánchez, pues a su juicio tiende a «arrastrar los pies» en relación a este asunto y muestra un «escaso interés» en seguir avanzando. El líder de ERC no obstante insta al independentismo a perseverar en esta vía, que a su entender acabará siendo «útil y relevante». «Nosotros, independentistas, republicanos, que sabemos que la independencia depende también del reconocimiento internacional, no podemos prescindir de la negociación, que es defendida desde muchos ámbitos de la comunidad internacional», ha asegurado. Junqueras ha terciado de esta forma en el debate que hay en el independentismo. Junts y la CUP presionan a Pere Aragonès para que rompa de manera completa con el Gobierno y ERC abandone la mayoría de la investidura. No está en estos momentos en esa mayoría pero no ha roto formalmente.

En clave catalana, Junqueras ha cargado contra Junts por haberse desmarcado del acuerdo impulsado por el Govern para reformar la ley de política lingüística con la que el Gobierno catalán confía en poder sortear la sentencia que le obliga a impartir el 25% de las clases en español. «Exigimos responsabilidad y generosidad», ha espetado a sus socios de Junts. El exvicepresidente de la Generalitat, encarcelado e indultado por su participación en el 1-O, ha culpado a una parte de Junts por haber dinamitado el pacto sobre el catalán. «Lamentamos mucho que por razones partidistas y porque alguno crea que le conviene la conflictividad se desdiga de una cosa que ha firmado y ha defendido siempre», ha criticado.