Junqueras advierte a Sánchez de que la amnistía es imprescindible pero «no es un punto final»

Esquerra ha ignorado este sábado las advertencias de los socialistas. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que la amnistía no será suficiente para investir a Pedro Sánchez y que será necesario dar pasos hacia el referéndum. En un acto de partido para conmemorar el referéndum ilegal del 1-O, Junqueras ha afirmado desde Igualada (Barcelona) que no renunciarán a defender la autodeterminación. En un mitin en el que también ha intervenido Marta Rovira, por vía telemática desde Ginebra, el líder republicano ha avisado a los socialistas que la amnistía solo es un primer paso para sentar las bases de una negociación sobre el referéndum. «No podemos renunciar a defender el derecho democrático a votar. Estamos aquí para defender la autodeterminación», ha asegurado, el día después de que la Cámara catalana aprobara una moción pactada con Junts que insta a los partidos secesionistas a no investir a Sánchez salvo que se comprometa a trabajar en las condiciones para un referéndum, lo que causó malestar en los socialistas. Rovira ha emplazado a Pedro Sánchez a dar pasos para que Cataluña pueda decidir su futuro en una consulta soberanista. La amnistía es necesaria, ha reiterado Junqueras, pero ha advertido a los socialistas de que «no es un punto final», sino que es «un paso imprescindible para poder disputar en condiciones de igualdad» con el Gobierno el tramo de camino que, a su parecer, aún les queda para lograr la independencia. «Nosotros ni queremos ni podemos negar el derecho a la autodeterminación porque nos es inalienable, porque nos pertenece», ha asegurado.

ERC lleva días elevando el listón. La competencia con Junts y el protagonismo casi único de Puigdemont en las negociaciones ha obligado a los republicanos a tratar de marcar perfil propio para no quedar desdibujados en las conversaciones con el PSOE. Junqueras lleva días amenazando con tumbar la negociación, como ya hizo en 2019, cuando se negó a aprobar los presupuestos del Gobierno de Sánchez, porque se negaba a aceptar la figura del relator en la mesa de diálogo. ERC tiene un problema: Junts. Noticias relacionadas Sánchez se blinda con el fervor de las bases para afrontar la negociación con Puigdemont Paula De las Heras Puigdemont se niega a «pasar página» del 1-O Cristian Reino Feijóo: «Me he divertido en la investidura. Estoy orgulloso de no haber cedido al chantaje» Miguel Ángel Alfonso Los junteros han conseguido imponer el relato de que Esquerra no sabe negociar y que en la pasada legislatura apoyó a Sánchez vas gratis. Logró los indultos y reformar el Código Penal, pero Junts ha conseguido instalar la sensación de que los republicanos no supieron aprovechar sus trece escaños. «En cuatro semanas, hemos hechos más que ellos en 4 años», es la coletilla preferida de los de Puigdemont, que se apuntan todo el mérito del reconocimiento del catalán, en el Congreso y a nivel europeo si llega, así como la marcha atrás de Interior pidiendo a Europol que borre al independentismo catalán como potencialmente peligroso por terrorismo. Junqueras ha reivindicado este sábado la labor de los republicanos. «Si podemos dar por descontada la amnistía es porque antes ha habido indultos», ha asegurado en el mitin de Igualada. ERC se está quedando como un actor secundario en la partida de la investidura, por lo que necesita elevar el tono y que también se le escuche. Con el agravante para los republicanos, que Pere Aragonès no acaba de consolidarse como presidente de la Generalitat. Su Gobierno está débil, solo cuenta con el apoyo de los 33 diputados de Esquerra y en el debate de política general perdió la confianza de la Cámara.