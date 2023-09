Feijóo: «Me he divertido en la investidura. Estoy orgulloso de no haber cedido al chantaje»

«Este es mi primer acto tras quedarme a tres síes de la presidencia del Gobierno, me hubiera gustado que este fuera mi primer acto como presidente». Así inició Alberto Núñez Feijóo su intervención en el Foro de La Toja, la primera después de fracasar en su intento de ser investido presidente del Gobierno esta semana en el Congreso. Lejos de proyectar la imagen de un candidato derrotado, el líder del PP ha reconocido estar «orgulloso de no haber aceptado el chantaje» e inclusó ha develado haberse «divertido» en la sesión de investidura.

Feijóo, que esta semana volverá a participar en la ronda de consultas con Felipe VI en la que, previsiblemente, el jefe de Estado propondrá a Pedro Sánchez como nuevo candidato a la presidencia, ha vendido su proyecto como una «alternativa al Gobierno», en la que priman, ha afirmado, los conceptos de «igualdad real» y «pactos de Estado». Una idea con la que empieza a sembrar su argumentario para la que será la dicotomía política a partir de esta semana: o Ejecutivo de Sánchez o repetición de elecciones.

Lejos de aceptar, como critican desde el PSOE y Sumar que la investidura ha sido «una pérdida de tiempo» al no contar el candidato con los apoyos necesarios, el presidente del PP ha subrayado que este debate «ha merecido la pena». «He intentado retratar la situación del país. Es bueno quedar retartado con lo que se dice y lo que se calla. En ese retrato he intentado acreditar que hay otra forma de hacer política. Hay una forma de hacer política que apuesta por el diálogo y olvida el insulto y defiende los principios básicos, los que no se pueden negociar, como la libertad o la igualdad», ha proseguido ante una audencia entre los que estaban presentes el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y los presidentes gallego y castellanomanchego, Alfonso Rueda y Emiliano García-Page, respectivamente.

Feijóo también se ha mostrado duro con la negociación que mantienen PSOE y Sumar con Esquerra y Junts, en la que estos últimos piden una ley de amnistía para los encausados por el procés y en la que se ha incluído también la posibilidad de organizar un referéndum a cambio de los votos de sus diputados para investir a Sánchez. El presidente del PP cree que si se elimina de forma retroactiva la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017 «automáticamente todas las instituciones que intervinieron quedan deslegitimadas». «Incluso hay quien piensa que si se desactiva todo lo hecho con una amnistía, la declaración de independencia mantendría su vigor», ha advertido.

Referéndum y autodeterminación

Sobre el referéndum de autodeterminación, Feijóo cree que es «un cebo para no hablar de la amnistía». «Lo que aquí está encima de la mesa es la amnistía. El referéndum está para que parezca que han dicho no a ello», ha señalado.

El candidato popular también ha sido crítico con el actual liderazgo en el PSOE, del que opina que «no está en sintonía con sus electores» porque no se sometió a la amnistía en el programa electoral. «Los únicos partidos que llevaban la amnistía en su programa son los independentistas, que han perdido votantes en las urnas y solo representan el 5,5% del total de los votos», ha zanjado.

«No podmeos echar la culpa al independentismo de lo que siempre ha defendido. Podemos discrepar, pero no nos han engañado. Lo que ha cambiado es la respuesta del PSOE a sus exigencias, un hecho fundamental, quel PSOE ha perdido las elecciones y en consecuencia reacciona asumiendo las tesis de los independentistas», ha señalado Feijóo.