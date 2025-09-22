Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Consejo de Gobierno, en directo: Matilde Asián y Nieves Lady Barreto comunican los acuerdos adoptados
Alberto González Amador Europa Press

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

González Amador había pedido que se suspendiera la causa mientras la Audiencia Provincial resuelve su recurso contra su procesamiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:59

Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha quemado su penúltimo cartucho para esquivar el banquillo de los acusados o, cuanto menos, retrasar ... el juicio en el que se enfrentará a una acusación por doble fraude fiscal y falsificación documental. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional causa tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, ha rechazado la pretensión del imputado de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó este septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

