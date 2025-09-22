La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha quemado su penúltimo cartucho para esquivar el banquillo de los acusados o, cuanto menos, retrasar ... el juicio en el que se enfrentará a una acusación por doble fraude fiscal y falsificación documental. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional causa tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, ha rechazado la pretensión del imputado de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó este septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

Medel, que está al frente de la causa solo hasta que Antonio Viejo tome posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, acuerda que «no ha lugar a la suspensión interesada» ya que, recuerda las apelaciones al Audiencia Provincial con «carácter general» no son «suspensivas» del proceso cuando se trata de un « procedimiento abreviado» como el actual.

Fue el pasado 3 de septiembre cuando González Amador recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto dictado el pasado 28 de mayo por la ya exjueza Inmaculada Iglesias en el que la exmagistrada se reafirmó en los «claros indicios» para juzgarle por dos delitos de fraude fiscal por valor de 350.951 euros, además de por otro ilícito de falsedad documental.

La pareja de la presidenta madrileña pretendía esquivar el juicio con ese recurso de apelación contra esta decisión de la jueza de Plaza de Castilla; con otro recurso contra la denegación de diligencias por parte de Iglesias; y, con una petición novedosa: que se acepte un nuevo informe pericial que, según sostiene, echaría por tierra las acusaciones de la Fiscalía de que cometió dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 usando para ello facturas falsas de proveedores (de ahí la falsedad documental).

Para González Amador es imprescindible que antes de abrir juicio se cite a dos testigos, quienes –argüía en su recurso- confirmarían la supuesta veracidad de las facturas puestas en duda por las acusaciones por servicios realizados por su empresa en México y Costa de Marfil. Además, reclamaba que se autorizara a su perito de parte a ratificar en sede judicial su informe sobre esos supuestos servicios en el extranjero, de forma conjunta con el perito de la Agencia Tributaria asignado a esta causa.

La tesis de la defensa del imputado es simple: si logra demostrar que esas «facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal«. Y todo el proceso se acabaría.