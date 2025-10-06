Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero R.C.

El juez pide información a doce bancos y a Hacienda sobre Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras

La UCO había reclamado esta diligencia para poder averiguar si ambos recibieron comisiones por el amaño de concursos públicos para la trama Ábalos-Cerdán-Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:55

Comenta

La Audiencia Nacional se mete de lleno en la labor de aclarar si el segundo nivel de la trama 'Koldo-Ábalos-Cerdán' también se lucró ... con mordidas por el supuesto amaño de obras públicas de la Administración central. El juez del tribunal de la calle Génova Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero, investigados por ser las supuestas piezas claves de la comisión de irregularidades, ya que las adjudicaciones bajo sospecha corresponden a los departamentos que ambos dirigían.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  2. 2 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  3. 3 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  4. 4 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  7. 7

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  8. 8 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juez pide información a doce bancos y a Hacienda sobre Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras

El juez pide información a doce bancos y a Hacienda sobre Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras