El jefe de gabinete de María Jesús Montero niega en el Senado las mordidas de las que le acusa Aldama

Carlos Moreno la mano derecha de María Jesús Montero en el ministerio de Hacienda, se negó este miércoles en el Senado a someterse a las preguntas de los parlamentarios. El jefe de gabinete de Montero, al que Víctor de Aldama acusa de haber aceptado una ... mordida de 25.000 euros como pago por sus favores a la trama corrupta, se limitó en la cámara alta a leer una medida declaración en la que negó haber recibido cualquier coima y en la que lamentó el daño que las «calumnias» del empresario están haciendo a su persona a pesar de sus «más de 20 años de intachable servicio público».

«Nunca jamás he recibido ni he aceptado ningún pago ni regalo» alguno por ninguna gestión relacionada con mi trabajo en la administración. Nunca jamás», dijo de manera tajante el hombre de confianza de Montero antes de guardar silencio.

Según de Aldama, Moreno se ocupó de gestionar con éxito el aplazamiento del pago de una deuda de 1,7 millones de euros que Pilot Real Estate, una de sus sociedades, tenía con Hacienda. El conseguidor sostiene que el pago de esos 25.000 euros fue un 'detalle' con el jefe de gabinete que le sugirió Koldo García porque en ese momento Carlos Moreno necesitaba dinero para comprarse una vivienda. Esa dádiva –afirma el empresario- fue entregada por el propio Koldo García al jefe de gabinete de Montero en una cafetería cercana al Ministerio de Hacienda. La agenda del asesor de José Luis Ábalos reveló que Koldo García se reunió con la mano derecha de María Jesús Montero en hasta cinco ocasiones entre el 18 de diciembre de 2019 y el 6 de mayo de 2021.

«En las últimas semanas han aparecido en los medios acusaciones contra mi persona tan graves como infundadas», denunció el compareciente, al mismo tiempo que recordó que el propio Supremo ha dicho sobre las delaciones de De Aldama que se trata de «informaciones no mínimamente contrastadas inhábiles para reputarse como indicios sólidos» y que las afirmaciones del conseguidor «carecen de elementos que corroboren la posible realidad de las imputaciones».

«Llevo más de 20 años prestando servicio para la administración pública siempre de forma discreta y honrada. Y sin ninguna pretensión más allá de hacer bien mi trabajo. Cuando acabe mi etapa aquí solo aspiro a una vida sencilla y tranquila», señaló Moreno.

«Sinceramente, sigo sin salir de mi asombro por el hecho de que alguien, en el ejercicio de su derecho a defenderse, puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe que es inocente», se lamento el jefe de gabinete, quien además se mostró especialmente dolido por el hecho de que «algunos pueden dar credibilidad a un delincuente confeso que a una persona que lleva más de 20 años de intachable servicio público».

«Confío en que esta injusta situación se aclare cuanto antes, pero desgraciadamente la pena de telediario no tiene reparación», añadió el compareciente, quien dijo que no podía contestar a las preguntas de los senadores «en aras a no perjudicar las acciones legales para limpiar mi nombre» y «no perjudicar, si llegara el caso, mi legítimo derecho a la defensa».