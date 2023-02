Irene Montero compara su defensa del 'solo sí es sí' con la del aborto en EE UU

En medio de la crisis más grave de la coalición PSOE-Unidas Podemos en los ya más de tres años de caminó en común, a cuenta de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y las constantes peticiones de dimisión, Irene Montero se inyectó ayer una dosis de autoestima en la inauguración del Encuentro Internacional Feminista (EIF). Se trata de un evento que se prolongará durante tres días, cuya organización corre a cargo del Ministerio de Igualdad y en el que, en vísperas del comienzo del ciclo electoral, serán protagonistas las principales dirigentes de Podemos.

Montero abrió la sesión inaugural y participó después en la primera mesa de discusión. También se encargará del discurso de clausura. Sus palabras iniciales fueron para una de las dos gemelas de 12 años que se precipitaron desde una ventana en la localidad barcelonesa de Sallent, y que, supuestamente, sufría acoso por su transexualidad. «Lo primero que toca decir es que se llamaba Iván», dijo en relación a cómo pidió la menor que la denominasen.

Vídeo. La ministra Irene Montero recuerda a las gemelas que se precipitaron por una ventana en Sallent. / EP

Montero realizó una defensa a ultranza del feminismo que en muchos momentos entroncó con una precampaña en la que Podemos se aferra al voto de las mujeres para, cuanto menos, mantener su suelo electoral. No eludió la polémica en torno a la ley del 'solo sí es sí', que calificó como una de las medidas estrella de su Ministerio, junto a las recién aprobadas ley del aborto y ley trans. Ello pese a las casi 600 rebajas de pena contabilizadas desde noviembre a delincuentes sexuales, incluido medio centenar de excarcelaciones. Una vez más, la dirigente de Podemos achacó estas reducciones de condena a una «justicia patriarcal» de la que responsabiliza a jueces ultraconservadores. Y aunque no nombró al PSOE y su determinación de reformar el 'solo sí es sí', aseguró que «las leyes hay que seguir defendiéndolas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)» porque si no, añadió, «puede ocurrir como con el derecho al aborto en Estados Unidos», que fue derogado por el Tribunal Supremo de mayoría conservadora el pasado mes de junio tras cinco décadas en vigor. «Ni un paso atrás», clamó Montero.

Apoyo de Yolanda Díaz

El evento contaba con dos alicientes extra. A la inauguración de ayer asistió Yolanda Díaz. La vicepresidenta arropó a Montero tan solo un día después de que la dirigente de Podemos la apremiara, por enésima vez y en un tono cada vez más elevado, a pisar el acelerador y oficializar cuanto antes su proyecto Sumar, con el que Díaz se plantea presentarse a las próximas generales al frente de una plataforma que aglutine a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, incluida Podemos. «Lo estoy diciendo con claridad. Yo quiero que Yolanda Díaz termine de montar su partido, que si es lo que va a hacer que diga que quiere ser candidata y también la candidata de Podemos y que nos sentemos cuanto antes», apremió el jueves la titular de Igualdad.

A Bibiana Aído se la esperaba como otra de las grandes protagonistas del acto feminista inaugurado ayer, junto a la también exministra socialista Leire Pajín. Pero, según informaron fuentes de Igualdad, Aído se ha visto obligada a cancelar su asistencia por «cuestiones laborales» en la ONU. Sin buscarlo, la exministra de Zapatero se ha convertido en los últimos días en una referencia para Podemos. Fue la primera titular de Igualdad y la más joven hasta que por edad la desbancó la propia Irene Montero.

El pasado jueves, durante el debate de la nueva ley del aborto en el Congreso, la dirigente de Podemos la elogió en varias ocasiones y se comparó con ella por el acoso y derribo al que la sometió la derecha. En pleno pulso por el 'solo sí es sí' y con los morados marcando perfil, el PSOE ultima su propio macroacto feminista con motivo del 8-M y para reivindicar su legado en la lucha de las mujeres.