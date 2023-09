Illa cierra paso al referéndum: «Si hay que ir a elecciones, iremos»

El líder del PSC, Salvador Illa, ha rechazado este viernes de plano el referéndum que proponen ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. El día después de que los independentistas pactaran ayer una propuesta de resolución sobre la autodeterminación que será aprobada este viernes en el pleno, Illa ha cerrado la puerta a un referéndum de independencia y ha advertido a los secesionistas de que si insisten en elevar el listón estarán abocando al presidente del Gobierno a ir a elecciones.

«Si hay que ir a elecciones, iremos y que la ciudadanía elija», ha afirmado en Rac1. «El Parlamento catalán se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas con representación en el Congreso no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum», según el texto impulsado por ERC y Junts que ha tensado las conversaciones para la investidura entre los socialistas y los nacionalistas. ERC y Junts llevaban semanas avisando de que con la amnistía no les basta y que exigirán pasos hacia la autodeterminación.

Ayer concretaron su hoja de ruta, pactando una resolución, que fue replicada con contundencia por el PSOE y el PSC en un comunicado conjunto. Illa ha reiterado que los socialistas no darán ni un solo paso en el camino hacia la ruptura, en clara referencia hacia el referéndum sobre la secesión. El líder del PSC cree que la prioridad es formar un nuevo gobierno progresista pero ha advertido de que los socialistas no pueden explorar caminos que no tienen recorrido. «Profundizar en el camino de la división es un error», ha insistido.