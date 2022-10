Guerra desvela que el PSOE no le ha invitado al 40 aniversario del primer triunfo electoral El exvicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE ha asegurado que la decisión no le coge «por sorpresa»

Alfonso Guerra, exvicepresidente y hombre fuerte durante buena parte de los mandatos de Felipe González, desveló este martes que no ha sido invitado a los actos del PSOE por los cuarenta años de su primera victoria en unas generales. En declaraciones a Canal Sur, Guerra aseguró desconocer los motivos de un acto que Ferraz ha diseñado ya en clave electoral de cara a las citas con las urnas del año próximo. «¿Que yo no estaba hace 40 años?, estupendo, habría otros», señaló el exnúmero dos socialista antes de zanjar que la situación no le causa sorpresa alguna.

Guerra, que abandonó la política en 2015, no se ha mordido en los últimos años a la hora de criticar a Pedro Sánchez. Este martes volvió a incidir en que «el PSOE actual debería aprender todo del PSOE de hace 40 años a la vista de la mayoría tan amplia que logró». Entre sus principales ataques a la actual dirección socialista se encuentran por un lado el acuerdo de gobierno con Unidas Podemos y, por otro, los pactos con las fuerzas independentistas, imprescindibles en el Congreso para mantener la estabilidad de la coalición.

El último desencuentro llegó a cuenta del cambio de la política del Gobierno hacia el Sáhara en favor de Marruecos. «El giro es un error grave porque los cambios en política exterior tienen que tener un consenso muy amplio y se ha hecho de una forma personal», señaló entonces. El ex número dos de Felipe González ha llegado incluso a alabar la figura de Alberto Núñez Feijóo, del que elogió «su experiencia de Gobierno».

Tras las declaraciones de Guerra desde el PSOE de Andalucía aseguró que se cursará una invitación para el exvicepresidente de cara al acto que se celebrará el próximo sábado en Sevilla. De finalmente acudir, allí coincidirá con Felipe González y Pedro Sánchez.