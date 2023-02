El Govern tampoco arropará a Laura Borràs en su juicio

Laura Borràs se queda sola y únicamente tendrá el apoyo de los suyos, el próximo viernes, en el inicio del juicio por el que está acusada de prevaricación y falsedad documental. ERC y la CUP anunciaron ayer que no arroparán a la expresidenta del Parlament ante el palacio de justicia, en Barcelona, y este martes ha sido el Govern quien ha comunicado que no tiene previsto acompañar a la dirigente de Junts. El secretario general de Junts, Jordi Turull, llamó días atrás a la militancia juntera, a concentrarse ante el TSJC para apoyar a su presidenta ante lo que los de Puigdemont consideran un juicio político, «un nuevo episodio de persecución al independentismo a través de la represión sobre sus dirigentes». Junts ha organizado autobuses entre su militancia para protestar contra un juicio que califica de político, pero no podrá contar con el resto de fuerzas nacionalistas.

ERC y la CUP, en cambio, creen que su caso no tiene nada que con la represión y que es una causa penal donde se juzga mala praxis administrativa y presunta corrupción. «No iremos al juicio», ha afirmado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del consejo ejecutivo de la Generalitat. Ningún miembro del Gobierno catalán respaldará a la presidenta de Junts. El Govern ha asegurado que respeta su presunción de inocencia y que espera que tenga un juicio justo. Laura Borràs ha cargado este martes en TV3 contra todos aquellos que desde el independentismo están haciendo el juego a la guerra judicial del Estado español. Borràs ha señalado que ella ha estado siempre con los «represaliados» con independencia de su formación política. La líder juntera cree que es «coherente» que ERC y la CUP no acudan a apoyarla porque ya han hecho de jueces para condenarla. De la misma manera que ignoraron su presunción de inocencia para apartarla de la presidencia del Parlament, según ha reprochado la dirigente juntera.

La líder nacionalista se enfrenta a seis años de prisión. Según la Fiscalía, durante su etapa como directora de la institución de la letras catalanas, fraccionó contratos para favorecer a un amigo. En el juicio que empieza el viernes hasta el 1 de marzo se sentarán tres acusados en el banquillo: Laura Borràs, Isaías Herrero y Andreu Pujol.