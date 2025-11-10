Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Mireya López

Fernando Clavijo

Presidente de Canarias y secretario general de CC
«Un Gobierno PP-Vox sería un retroceso para todo el país»

Acusa a Sánchez de «preocuparse más de resistir que de gobernar» y reclama elecciones «si no logra revalidar la confianza»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 9 de noviembre 2025

Comenta

Fernando Clavijo Batlle (San Cristóbal de La Laguna, 1971) preside Canarias por segunda vez, tras pasar a la oposición durante la etapa de Ángel Víctor ... Torres, gracias al acuerdo alcanzado en 2023 con el PP, con quienes gobierna en coalición junto a los regionalistas de El Hierro. Aun así, el jefe del Ejecutivo regional y secretario general de Coalición Canaria alerta sobre los efectos de un hipotético Gobierno PP-Vox. Aunque también carga contra los «populismos» de derechas y de izquierdas, ve un clima «pre guerra civil» en España y no ahorra críticas tampoco contra Pedro Sánchez y le insta a convocar elecciones si no presenta y supera una cuestión de confianza.

