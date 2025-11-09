Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 10 de noviembre de 2025
Santiago Abascal, con los diputados de Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores (izq.) y Vicente Barrera (dcha.). EFE

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

El partido de Abascal pondrá mas condiciones a Feijóo, como frenar la llegada de menores migrantes o reducir las subvenciones a las ONG

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:19

Comenta

«Apretar hasta el final», «A cara de perro», «Confrontarlo todo», «Esta vez no nos van a engañar». En la sede de Vox, en la ... calle Bambú de Madrid, saben que tienen la llave del Palau de la Generalitat valenciana y no se la van a regalar al PP. Si Vox quiere, habrá un nuevo Consell liderado por otro president popular que sustituya a Carlos Mazón. Pero si no quiere, la Comunidad Valenciana se verá abocada a un adelanto electoral en el que las encuestas vaticinan una subida para la formación de Santiago Abascal, que, si se consumara, estaría todavía más fuerte para la siguiente negociación.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  2. 2 Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga
  3. 3 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  4. 4 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  5. 5 Prisión provisional para un hombre acusado de intentar degollar a otro en San José
  6. 6 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  8. 8 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  9. 9 Antonio y Roberto: Ellos y los demás
  10. 10 Canarias frente a la flota fantasma del petróleo ruso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia