El Gobierno no descarta indultar a Griñán «En aras del rigor, conviene no aventurarse en hipótesis», dice la ministra portavoz

El Gobierno no descarta que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pueda beneficiarse de un indulto. La portavoz del Ejecutivo de coalición, la socialista Isabel Rodríguez, ha defendido hoy que aún es demasiado pronto para pronunciarse sobre ese asunto dado que ni siquiera se ha hecho público aún ni el contenido de la sentencia en la que el Tribunal Supremo ratifica la pena de seis años de cárcel por sendos delitos de malversación y prevaricación en relación al caso de los ERE.

Rodríguez ha argumentado que «en aras al rigor conviene no aventurarse en hipótesis». No obstante, también ha hecho hincapié en que «todos los pronunciamientos de esta causa concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los presidentes Chaves y Griñán» y ha recordado que hay dos votos particulares (los de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, del sector progresista) que no coinciden con el veredicto apoyado por los otros tres magistrados de la sala (los considerados conservadores Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres y Carmen Lamela).

Nada más conocer la sentencia, los socialistas han defendido en una comparecencia de su nueva portavoz, Pilar Alegría, la «honestidad» de Chaves y Griñán. La también ministra de Educación ha llegado a afirmar que «pagan justos por pecadores». Rodríguez, en todo caso, ha apuntado que el Gobierno siempre respeta las decisiones judiciales, ha insistido en que aún hay que conocer los argumentos jurídicos de la sentencia y ha recordado que el indulto requiere muchos trámites previos, entre ellos una solicitud al Gobierno.

El hecho de que el Ejecutivo no haya querido cerrar por completo la puerta a la concesión del perdón al expolítico socialista es, pese a todo, relevante si se tiene en cuenta que durante varias legislaturas defendió e impulsó en el Congreso de los diputados una reforma legislativa, que finalmente no llegó a aprobarse, para prohibir el indulto tanto a los condenados por delitos de corrupción como a los condenados por violencia machista.