El Gobierno alega que su reforma de la malversación no abrirá espacios de impunidad Moncloa sostiene que la apelación del juez del caso Acuamed a la Fiscalía para que ajuste su petición de penas a la norma modificada no es el preludio de una revisión de condenas

El Gobierno sostiene que no hay razón para alarma en el llamamiento realizado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Acuamed a Anticorrupción para que ajuste su última petición de condena a la reforma de la malversación negociada con Esquerra Republicana de Catalunya para favorecer a los cargos independentistas condenados o encausados por el 'procés'.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, rechazó este martes, en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros, que la decisión suponga la confirmación de los temores expresados tanto por algunos dirigentes del PSOE como por los propios fiscales a que la nueva norma provoque una cascada rebajas de condenas en casos de corrupción similar a la producida como consecuencia de la entrada en vigor de ley del 'solo sí es sí'y de la que ya se han beneficiado más de un centenar de agresores sexuales.

Rodríguez defendió que la solicitud del juez no es más que un «trámite procesal» lógico cuando se ha producido una reforma y subrayó que, además, afecta a un caso aún en instrucción en el que no hay sentencia ni condena. Pero, sobre todo, argumentó que lo que no permitirá en ningún caso la modificación, defendida por el Ejecutivo como un paso más dentro de su política de apaciguamiento del independentismo y por la «convivencia» en Cataluña, es que «ningún tipo de corrupción quede sin reproche penal».

En vigor el viernes

Que no vaya a haber reproche penal no es, en realidad, lo que inquieta a los distintos cargos del PSOE que durante la negociación con los independentistas mostraron su recelos a cambiar la norma. Lo que les preocupa es que haya una reducción de penas. El texto pactado con los republicanos, que entrará en vigor este viernes, vuelve a la distinción previa a la reforma del Código Penal de 2015 para distinguir entre apropiación indebida y administración desleal (que no implica ánimo de lucro propio o de terceros). Para la apropiación indebida se mantienen las penas que ya existían; pero para la administración desleal –que pasará a considerarse tal solo cuando implique «daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado» originariamente el dinero– no. De hecho, se ven sustancialmente rebajadas. Si la horquilla aún vigente va de los dos a los seis años de prisión, en unos días, con la nueva redacción, quedarán en entre uno y cuatro, mientras las penas de inhabilitación asociadas al mismo delito pasan de los entre seis y diez años actuales a entre dos y seis años.

Hay que tener en cuenta además que se elimina el supuesto agravado recogido en el código de 2015 que permitía elevar hasta los ocho o incluso los 12 años la pena «si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere los 250.000 euros» la pena se podría (como ocurría en el caso del 'procés').

Anticorrupción ya trasladó hace semanas su sospechas de que, en virtud del principio de derecho que obliga a aplicar de forma retroactiva la norma penal más favorable al reo, el cambio pensado para los independentistas pudiera acabar beneficiando a implicados en casos de corrupción como Kitchen o Lezo que no desviaron el dinero público para su lucro personal o el de terceros pero sí para actividades ajenas a las consignadas.