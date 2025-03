El Gobierno alega ahora que presentar Presupuestos sin acuerdo previo es «hacer perder el tiempo» al Congreso

Paula De las Heras Madrid Martes, 25 de marzo 2025, 13:34 Comenta Compartir

Pedro Sánchez no tiene intención de llevar al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado si no tiene garantizado el apoyo de los grupos ... parlamentarios de antemano. El Ejecutivo ha encajado hasta ahora derrotas parlamentarias de calado -la última, el pasado jueves, cuando PP y Junts tumbaron contra pronóstico la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública-, pero la trascendencia de que las Cortes digan no a la ley en la que queda plasmado el programa anual de todo Gobierno no es soslayable. Siempre se ha considerado, como norma no escrita de la democracia, que un portazo de esa envergadura era razón suficiente para convocar elecciones anticipadas. Y ahora el presidente quiere evitar ese escenario.

Un día después de que Sumar, socio minoritario de la coalición gubernamental, insistiera en que «la obligación» del Gobierno es, como hace con cualquier otra iniciativa, llevar el texto al Congreso y una vez allí abrir negociaciones con el resto de formaciones para tratar de sacarlo adelante, la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, rechazó esa fórmula y argumentó que el acuerdo previo es «importante» «Si no -llegó a decir- podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, desde luego, a los ciudadanos». Los socialistas intentan zanjar un debate que les resulta muy incómodo. Oficialmente, nadie admite que los Presupuestos de 2025 ya se dan por perdidos. Alegría volvió a repetir lo que viene diciendo las últimas semanas y lo que también ha sostenido el propio Sánchez en intervenciones recientes ante la prensa en Bruselas y en Madrid, tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios sobre la situación internacional y el gasto en defensa, que siguen «trabajando y dialogando». Pero en privado varios ministros admiten que no hay margen. La fecha límite para tirar la toalla se ha ido moviendo a conveniencia y de manera progresiva. Tras renunciar los Presupuestos de 2024 con el argumento de que no se daba el clima para su negociación en plena campaña de las catalanas anticipadas por el expresident Pere Aragonès, el Gobierno aseguró que presentaría las de este año en tiempo y forma, es decir, antes del 30 de septiembre. Luego habló de diciembre, más tarde del primer trimestre de este ejercicio y ahora de mayo. Su propósito es que la no presentación de los Presupuestos, una anomalía en la democracia española, se acabe asumiendo como normal e irrelevante. Por eso el empeño de Sumar, que, con aliento de Podemos en el cogote, quiere ver plasmadas sus principales demandas negro sobre blanco en las Cuentas, es una china en el zapato de la que tratan de zafarse. Fuentes gubernamentales aducen, incluso, que se está «tratando como un problema mayor lo que no es un problema». El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó la más mínima trascendencia al hecho de que sea la propia Constitución la que fija que el Gobierno deba presentar anualmente las Cuentas a las cámaras y alegó que la Carta Magna también regula qué hay que hacer en caso de que no haya Presupuestos, prorrogarlos. «Estamos hablando, además, de unos Presupuestos expansivos aprobados por este Gobierno progresista». añadió. Tanto Bolaños como Alegría incidieron así en algo muy discutible: que las Cuentas en vigor, las de 2023, son «de este Gobierno». En realidad, no lo son. Fueron presentadas por el Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura y aprobados por unas Cortes Generales distintas a las actuales. Pero Sánchez suele argumentar que él está «cómodo » con ellas y que han permitido que España sea la economía de la UE que más crezca y cree empleo, por lo que mantenerlos prorrogados no supone drama alguno.

