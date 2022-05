Un giro de guion en una semana clave para el 'caso Pegasus'

Por sorpresa, en un día festivo en varias comunidades autónomas, alimentado desde las 7.00 de la mañana y en pleno comienzo de la semana clave para el esclarecimiento de una crisis que amenaza el futuro de la legislatura. La denuncia de que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles también fueron intervenidos por el software Pegasus, en su caso por algún actor «externo», ha introducido un inesperado giro de guion en la escena, que hasta ahora se circunscribía a la operación de espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos.

El Gobierno llevaba días al rebufo de la creciente presión del soberanismo para aportar explicaciones sobre la presunta trama e incluso depurar responsabilidades políticas, con la propia Robles en el ojo del huracán. La tibia respuesta del Gabinete Sánchez no satisfizo a las formaciones independentistas, que a punto estuvieron de tumbar el jueves la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. ERC, de hecho, acabó votando en contra, pero el criterio afirmativo de los cinco diputados de EH Bildu permitió salvarlo 'in extremis'.

La principal baza con la que contaba el Ejecutivo para calmar al soberanismo residía en la reactivación de la popularmente conocida como comisión de secretos oficiales, un órgano del Congreso a puerta cerrada. La presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, rebajó las mayorías para la elección de sus miembros (de los tres quintos a mayoría absoluta), de manera que se sorteara el veto de PP, Vox y Ciudadanos a la participación de partidos independentistas. Sin embargo, éstos no confían en que esa comisión vaya a suponer ningún paso decisivo para esclarecer las informaciones destapadas por Citizen Lab y 'The New Yorker'.

Precisamente ante esa comisión comparecerá esta misma semana la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Una intervención a puerta cerrada que sólo podrán escuchar una decena de diputados, uno por cada grupo: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, EH Bildu, Plural (Junts) y Mixto (CUP). También en el Congreso, en su caso ante la comisión de Defensa, comparecerá el miércoles la titular de esa cartera, Margarita Robles.