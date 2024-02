Ampliar El juez Manuel García Castellón a su salida este miércoles de la Audiencia Nacional. EP

García Castellón responde a Suiza que Tsunami no es un caso político y ve «inadmisible» valorar la amnistía El juez de la Audiencia Nacional recuerda que no hay motivos para no colaborar en una causa por terrorismo, extiende la sombra de sospecha sobre Eurojust y explica su interés por la investigada Marta Rovira