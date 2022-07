La primera de los dos jornadas de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco comenzó pasadas las seis de la tarde con un mensaje que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió una hora antes en su perfil de Twitter. Recordó esta frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: 'Los demócratas hemos vencido al terror. Nos queda evitar que los derrotados impongan su falso relato'. Tras ella, apostilló: «25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y cuando el Gobierno pacta la Ley de Memoria con Bildu, no debemos olvidarlo».

Este sábado Feijóo estará en Ermua junto al expresidente del Gobierno José María Aznar (finalmente se ha desmarcado del gran homenaje de Estado que se celebrará el domingo), el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz y, sobre todo, con la hermana de Miguel Ángel, Marimar, que cerrará el acto central de una escuela de verano que este viernes vivió su sesión inaugural en Bilbao con la presencia de la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, el 'número tres', Elías Bendodo, y el vicesecretario institucional y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Ante ellos, más de 200 jóvenes llegados de toda España cuya misión, subrayó Gamarra, es «recordar el legado de Miguel Ángel, un héroe que no quiso serlo, sino que le hicieron serlo».

«No es un año cualquiera, el momento político en el que llega este homenaje es especial», arrancó la también portavoz del partido en el Congreso y que esta semana, sin ir más lejos, deberá enfrentarse a Pedro Sánchez en el primer debate sobre el estado de la nación desde 2015. Ese «momento» se refiere al reciente pacto del PSOE con EH Bildu para aprobar la Ley de Memoria Democrática que el jueves que viene tendrá luz verde del Congreso. «Es una infamia. Aunque no lo sepa, existen límites morales. No vamos a permitir que Bildu se conviertan en el notario de nuestra historia», espetó.

Esquerra coloca a los jueces

Tras admitir que nunca hubieran imaginado que un presidente del Gobierno español convertiría en «socio» a quienes «callaron durante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel», reivindicó «ahora más que nunca» el llamado espíritu de Ermua para evitar «cualquier blanqueamiento de la historia de ETA». Por ello insistió en tender su mano a los socialistas para poder alcanzar pactos de Estado en momentos tan delicados. Sin embargo, lamentó, «Sánchez pacta con quienes pusieron en jaque la democracia», lo que supone «no entender que quien derrotó al terrorismo fue el Estado de Derecho».

«Sus votantes no le eligieron para eso, para llevar a cabo la infamia de dejar que quienes escriban la historia de lo que sucedió en España sea quienes protagonizaron uno de los capítulos más duros de la democracia. Con lo que costó derrocar al terrorismo no se puede entender que convierta en socio preferente a los sucesores de HB. Por ahí no vamos a pasar», zanjó.

En esta misma línea, Esteban González Pons también se mostró muy duro con el presidente del Gobierno por sus pactos tanto con Bildu como con el independentismo catalán. Explicó, en este sentido, que la semana que viene también se aprobará de forma exprés la reforma judicial para que el Gobierno pueda nombrar a dos nuevos jueces del Tribunal Constitucional sin acordarlo previamente con el PP y con la cúpula judicial en contra.

«La van a aprobar con Esquerra Republicana. Su éxito no son ni los indultos ni que pueda venir Puigdemont, sino que puedan colocar a los jueces que ellos quieran. No lo vamos a permitir», zanjó antes de confesar que «echamos de menos al PSOE en el lado de la democracia representativa frente a los populistas».