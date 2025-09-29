Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Ares, director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe. R. C.

Alberto Ares

Director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe
«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

El especialista en flujos migratorios señala la descoordinación entre administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:28

Alberto Ares dirige el Servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe, una organización católica que trabaja por la acogida, protección e integración de los inmigrantes en ... España y en el viejo continente. Especialista en la materia desde hace años, señala la descoordinación entre las diferentes administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según Eva Molina, directora Comercial y de Marketing del Grupo HPS y gerente de Kala by HPS
  3. 3 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  4. 4 Bronca al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el ruido de las Fiestas del Carmen
  5. 5 El perro más veterano del albergue encuentra familia tras más de tres años sin una visita
  6. 6 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  7. 7 Un canto a la inoperancia
  8. 8 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  9. 9 El emotivo vídeo que recuerda la historia de los cines de la ciudad y que ahora son recuerdos
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 28 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»