Feijóo, junto con los presidente autonómicos del PP, en Murcia. EFE

Feijóo se situa en medio de los que «intentan volarlo todo» y vaticina que Sánchez acabará mal

El presidente del PP se presenta como alternativa a la «pinza» del Gobierno con Vox con la apuesta por poner orden en la inmigración

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:54

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox, « ... que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron», saliéndose de los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», creen en el PP, y en medio de esas dos fuerzas se sitúa el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «la única alternativa y la única opción de futuro», con la vista puesta en «coser» lo que está roto. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos, este fin de semana en Murcia, una hoja de ruta que busca poner orden en la inmigración, mejorar los servicios públicos y los transportes, facilitar el acceso a la vivienda y devolver el respeto a los jueces y al Estado de Derecho.

Espacios grises

