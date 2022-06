Las frases más destacadas del adiós de Mónica Oltra

«Se encausan inocentes cuando no se encausa a M. Rajoy. Tenemos un problema cuando nos desubicarmos. Ganan los malos. Lo que más siento de esto y lo que querría evitar es que alguien piense que no es posible hacer políticas de izquierdas y plantarle cara a la corrupción. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas»

«Es complicado decir si esperaba apoyo de Puig. Me hubiera gustado, pero no lo esperaba»

«Hay un ecosistema mediático que se genera. Ustedes son periodistas. De mí se dicen muchas cosas, pero en la era de las hemerotecas les pido que vayan a la hemeroteca. He podido pecar de muchas cosas, pero no de incoherencia»

«Me senté con Puig en 2019 en el mismo sitio que en 2015. Le dije que eramos los mismos pero no era todo igual. Cuando a ti te votemos, te daré la capacidad de cesarme. Él me dijo que no, pero ya lo había hecho al adelantar las elecciones. Esa es la única vez que hablé con Puig sobre esto»

«Dejo todos mis cargos, y mi trayectoria demuestra que yo no necesito estar aforada. Si no soy digna de estar en el Consell, menos lo soy de estar en Les Corts»

«Yo estoy en política por la gente más vulnerable. Y el mensaje que lanzo es que la gente vulnerable no tiene escudo. Por eso me cuesta. No es una cuestión personal, sino política. Y eso es lo que me duele. Me duele en el alma»