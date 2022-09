Francisco De la Torre confirma que se vuelve a presentar a la alcaldía de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acaba de confirmar que repite como cabeza de cartel del PP a la Alcaldía en 2023 después de haberlo hecho de forma consecutiva desde el año 2003 durante cinco ciclos, y éste, en concreto, en mayo de 2023, sería el sexto. Así lo ha hecho público esta mañana en una concurrida convocatoria ante los medios de comunicación en los jardines de Pedro Luis Alonso, anexos al Ayuntamiento. «Mi decisión es firme; Siempre he estado con ilusión y pasión trabajando en el avance y el progreso de Málaga. He estado, estoy y estaré con ilusión y pasión en el avance de Málaga», ha insistido el regidor durante su comparecencia.

Así, De la Torre ha subrayado que afronta el reto «con ganas de trabajar» y «con el respaldo del partido». Antes de comunicar su decisión, el alcalde ha explicado que ha enviado mensajes de Whatsapp tanto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El alcalde despeja así una de las incógnitas clave de cara a las próximas municipales después de meses de rumores, aunque era un clamor entre los personas de su círculo cercano que era «un hecho» que De la Torre seguía en la carrera por la Casona, que era cuestión de días. Y precisamente el propio primer edil había puesto una fecha, antes de que acabase el verano, el 23 de septiembre. Se ha adelantado tres días a esa fecha, y el anuncio de que sigue en la carrera municipal es la noticia del día tras el suspense sostenido durante todo este tiempo.

A diferencia de 2019, en su comparecencia antes los medios De la Torre ha estado solo, sin que le acompañe ningún concejal del Consistorio. El alcalde no ha querido desvelar nombres de quiénes compondrán su lista electoral cara a los comicios de 2023.

De la Torre lleva semanas, más bien meses, posponiendo su decisión acerca de concurrir de nuevo a las municipales de 2023. Sus planteamientos en este tiempo han sido referentes a buscar tiempo libre para hacer deporte, para estar con la familia, e incluso preguntarle a sus familiares sobre esta decisión, que toma con 79 años de edad, y por lo que concurrirá a los comicios de mayo de 2023 con 80 años. Respecto a seguir en la carrera política, el veterano político siempre ha dicho que entiende que dos de los factores para presentarse son recibir el cariño y el apoyo de los ciudadanos y encontrarse bien de salud, por lo que es obvio que ha pasado la prueba del algodón y sigue en la brecha.

Al alcalde siempre le gustó, a su manera, la libreta azul que tenía Aznar, es decir esa información que sólo el maneja, y su camarilla más cercana, y que pone sobre la mesa cuando lo considera más propicio. No ha visto nunca con buenos ojos que le adelanten nombramientos, que le hurguen en las lista del PP a las municipales, y a todo eso lo rodea con un halo de secretismo, el que lleva usando los últimos 22 años que lleva con el bastón de mando. Y cuando en ocasiones se han filtrado sus intenciones, él ha hecho notar su descontento.

Hoy es un gran día para los populares, que esperaban el anuncio como agua de mayo (y estamos en septiembre), ya que su candidato, el hasta ahora imbatible De la Torre, vuelve a presentarse a las elecciones municipales, lo que para ellos es una garantía de éxito. Ahora, empezará el proceso de los tira y afloja con la lista municipal, en la que De la Torre tiene su peso específico, pero el partido también tiene sus particulares licencias.

En la apertura del curso político, que tiene puestas sus miras en la batalla electoral de cara a las municipales de 2023, en el PSOE parece meridiano que el portavoz socialista y secretario provincial, Dani Pérez, repetirá como candidato a la Alcaldía, y salvo espontáneos de última hora se entiende que no habrá ni primarias. En Ciudadanos no hay nada que hablar porque la actual portavoz Noelia Losada repetirá como cabeza de cartel y no va a primarias porque el número de afiliados en Málaga no lo exige, según explicaban fuentes del partido.

En Unidas Podemos, los movimientos entre IU y Podemos y otros partidos aledaños de izquierdas acabarán diciendo quién es el cabeza de cartel; por ahora, lo único que está claro es que Remedios Ramos es la apuesta de Izquierda Unida. Esto es en lo que respecta a los partidos que actualmente tienen representación y grupo municipal en la Casona.