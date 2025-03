Feijóo reta a Sánchez a presentar unos presupuestos con el gasto en Defensa o convocar ya elecciones

Alberto Núñez Feijóo retó este miércoles al presidente del Gobierno a presentar en el Congreso unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan el gasto militar ... o, de lo contrario, pulsar el botón rojo y convocar elecciones ya. «Va a tener que elegir. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas», afirmó el líder de la oposición, que acusó a Pedro Sánchez de «tomar por idiotas» a los ciudadanos al no hablarles claro sobre la amenaza que vive Europa. «El rearme no es una apuesta belicista. Se trata -dijo- de defender nuestros valores, nuestras democracias».

El presidente del PP recriminó a Sánchez haber hurtado a la Cámara la posibilidad de conocer cómo y cuándo va a aumentar el gasto en Defensa. No es que el presidente del Gobierno no quiera decirlo, señaló, «es que ni siquiera lo sabe». Ante esa tesitura, Feijóo alejó su respaldo al incremento en el gasto porque «yo no estoy a sus órdenes». «Si pretende que el PP sea su socio auxiliar, olvídese», le espetó a su rival. Y hurgó de nuevo en la división de su Ejecutivo. «¿Cómo vamos a pedir una respuesta conjunta de Europa si el propio Gobierno no está unido?«, se preguntó.

Feijóo defendió también la necesidad de un pacto de Estado en Defensa pero dejó claro que con el Gobierno y el presidente actual es imposible. No se puede, recalcó, firmar ese acuerdo con «partidos que piden salir de la OTAN» ni tampoco con quien «trocea la seguridad» ni «entrega las fronteras» de España. «El escollo es usted. No tiene Presupuestos, ni mayoría. No tiene nada», le dijo desde la tribuna.

Abascal pone el foco en los «intereses nacionales»

El líder de Vox, Santiago Abascal -que empieza a sufrir la erosión en las encuestas por abrazarse al trumpismo-, ha reiterado este miércoles la postura a favor de su formación de incrementar el gasto en defensa, pero ha exigido que dicho aumento se destine a la protección de las fronteras españolas, de Ceuta y Melilla y de los intereses nacionales.

«Queremos aumentar el gasto en defensa, pero para proteger nuestras fronteras y nuestros intereses, como Ceuta y Melilla, donde hay amenazas ciertas, conocidas y permanentes», ha señalado el líder ultraderechista en su turno de réplica al presidente. Asimismo, ha afeado la «nefasta alianza» que, a su juicio, componen PP y PSOE en Europa y el hecho de que «dijeran que no y se rieran» cuando Vox proponía subir el gasto en defensa.