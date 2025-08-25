Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios El PP va a remitir al Congreso un plan con 50 medidas para luchar con el fuego

Alberto Núñez Feijóo retomó este lunes su agenda en Madrid para presentar un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural ... y forestal ante la crisis, que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas. Una propuesta, con 50 medidas concretas en las que el PP ha estado trabajando las últimas semanas y que registrará en el Congreso, frente a a la parálisis de un Gobierno, que «ha fallado en la prevención» y en la agilización de los recursos solicitados por las comunidades autónomas. Entre las principales medidas, los populares apuestan por la creación de un registro nacional de pirómanos, que deberán portar un geolocalizador; exenciones fiscales para la reconstrucción y ayudas a la ganadería. «Es obvio que a estas alturas, el Gobierno central ha fallado. No ha puesto todos sus medios disponibles para que la crisis no tuviera la intensidad que hemos visto», denunció el líder de los populares en una comparecencia en la sede nacional de Génova, que evitó enzarzarse «en las broncas partidistas y en el y tú más».

Feijóo apostó por «clarificar» los procesos en la lucha contra los incendios «para evitar que tragedias se conviertan en bronca política y alimentar el conflicto» entre el Gobierno y otras administraciones. Se trata, explicó, de «establecer criterios objetivos para el abordaje automático de las emergencias, bajo el liderazgo de profesionales para garantizar rapidez, coordinación y seguridad», además de la aprobación de una Ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento para «aprovechar las capacidades» de los bomberos. Para el jefe de la oposición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tardó en poner en marcha toda la maquinaria, a excepción de la Unidad Militard de Emergencias. «Se ha tardado en activar -denunció- a los medios europeos y adicionales para los trabajos logísticos». Noticia relacionada Robles señala a las comunidades del PP por incumplir su obligación de prevenir incendios El PP se adelanta así a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, donde el Gobierno declarará la zona de emergencia en los lugares afectados por los incendios y reunirá a la Comisión Interministerial que definirá el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, que Sánchez anunció el pasado 17 de agosto en su visita al centro de mandos de Orense y que aún está por definir.

