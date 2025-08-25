Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes tras la reunión del comité de dirección del PP. Efe

Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios

El PP va a remitir al Congreso un plan con 50 medidas para luchar con el fuego

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:56

Alberto Núñez Feijóo retomó este lunes su agenda en Madrid para presentar un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural ... y forestal ante la crisis, que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas. Una propuesta, con 50 medidas concretas en las que el PP ha estado trabajando las últimas semanas y que registrará en el Congreso, frente a a la parálisis de un Gobierno, que «ha fallado en la prevención» y en la agilización de los recursos solicitados por las comunidades autónomas. Entre las principales medidas, los populares apuestan por la creación de un registro nacional de pirómanos, que deberán portar un geolocalizador; exenciones fiscales para la reconstrucción y ayudas a la ganadería. «Es obvio que a estas alturas, el Gobierno central ha fallado. No ha puesto todos sus medios disponibles para que la crisis no tuviera la intensidad que hemos visto», denunció el líder de los populares en una comparecencia en la sede nacional de Génova, que evitó enzarzarse «en las broncas partidistas y en el y tú más».

