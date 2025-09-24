Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada» El líder del PP afirma, tras las nuevas revelaciones por los casos de corrupción vinculados a Pedro Sánchez, «ningún otro primer ministro europeo aguantaría» esta situación

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:06 | Actualizado 11:12h.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción vinculados a sus familiares. «La persecución ... judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada», ha dicho Feijóo, en una comparecencia en el Congreso, después de que este miércoles el juez Juan Carlos Peinado informara a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio. «Sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo con este mismo asunto», ha dicho el líder popular, que ha subrayado la excepcionalidad de la situación política española, que ha calificado como un «lodazal»: «Ningún primer ministro europeo aguantaría las circunstancias en las que se encuentra Sánchez».

Feijóo ha apelado directamente a los socios de investidura y se ha preguntado «cómo es posible que ninguno de ellos ponga fin a este disparate» de «imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente». «Que Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte», ha agregado. Además, Feijóo ha reclamado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o en su caso, que Sánchez la destituya, y ha extendido el foco de la responsabilidad de los fallos de las pulseras antimaltrato a otros dos ministros, el de Justicia, Félix Bolaños, y el del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «Uno de los dos debe salir y acompañar a Redondo», ha afirmado.

