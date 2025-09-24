Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. EFE

Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

El líder del PP afirma, tras las nuevas revelaciones por los casos de corrupción vinculados a Pedro Sánchez, «ningún otro primer ministro europeo aguantaría» esta situación

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:06

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado directamente a Pedro Sánchez por los presuntos casos de corrupción vinculados a sus familiares. «La persecución ... judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada», ha dicho Feijóo, en una comparecencia en el Congreso, después de que este miércoles el juez Juan Carlos Peinado informara a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado si llega a juicio. «Sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo con este mismo asunto», ha dicho el líder popular, que ha subrayado la excepcionalidad de la situación política española, que ha calificado como un «lodazal»: «Ningún primer ministro europeo aguantaría las circunstancias en las que se encuentra Sánchez».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»

Feijóo: «La persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad política está sentenciada»