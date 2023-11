Feijóo llama a «encender todas las alarmas democráticas» contra la «corrupción política» de Sánchez

Xabier Garmendia Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Esa España silenciosa y resignada que desean no la van a tener. No abandonaré a la mayoría constitucional de nuestro país y jamás me callaré». Alberto Núñez Feijóo se ha enfundado este miércoles definitivamente en el traje de jefe de la oposición y ha ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión