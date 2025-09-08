Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en enero de 2024 en el Congreso de los Diputados. EFE

Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo

El PP busca fortalecer su flanco derecho para frenar la subida de Vox, que ya supera en las encuestas el 15% de intención de voto

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

El PP ha aceptado el desafío de Vox y se lanzará a competir cuerpo a cuerpo con la formación de Santiago Abascal en el terreno ... en el que la ultraderecha muestra más fortaleza. En el primer Comité de Dirección del partido, el lunes pasado en Aranjuez, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, planteó a su cúpula los tres ejes de su estrategia para los próximos meses y además de la regeneración democrática (un frente obvio por los casos de corrupción vinculados al Gobierno), prometió dar la batalla, para fortalecer su flanco derecho, en la lucha contra la inmigración irregular y en ofrecer soluciones al campo, en primera línea de la agenda tras la ola de incendios del verano. La inmigración y el rural son dos banderas de Vox que ahora enarbolará el PP, así que en términos futbolísticos, Feijóo buscará ganar fuera de casa los puntos que necesita para consolidar su liderato en la clasificación, es decir, para despegar definitivamente en las encuestas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  2. 2 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  3. 3

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  4. 4 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  5. 5 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  6. 6 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  7. 7 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  8. 8 Las Dominicas de Guía celebra su centenario: «Nos enseñaban valores y respeto»
  9. 9 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta
  10. 10 Sin definición no hay estilo que valga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo

Feijóo se lanza a arrebatar a Abascal las banderas de la inmigración y el campo