Feijóo confunde una canción de Ismael Serrano con un poema de Antonio Machado

La disputa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate de la investidura ha llegado incluso al terreno de la literatura. El presidente del Gobierno ha aludido esta mañana a una célebre cita de Antonio Machado y el candidato de los populares le ha reprochado más tarde que no hubiese citado la frase completa. Pero en realidad el que se ha equivocado es él.

El secretario general socialista trataba esta mañana de justificar su apuesta por la ley de amnistía en la vuelta al terreno de la «concordia» y la «reconciliación». En ese punto del discurso concluía: «Porque es posible y porque, como dijo el genial Antonio Machado: 'Hoy es siempre todavía'».

Y Feijóo, ya por la tarde y durante su réplica, reprochaba al actual presidente del Gobierno en funciones no haber hecho referencia a la cita del célebre escritor de forma completa: «Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora».

Un mensaje totalmente coherente con sus críticas al presidente y que el expresidente gallego ha aprovechado para resaltar aquello de «cumplir las promesas». Pero en la contraréplica de Sánchez se ha producido el giro de guión. «La cita que he hecho es la válida», ha dicho el líder del PSOE tras aclarar que la frase que ha añadido Feijóo no es, en realidad, atribuible a Machado, si no que es fruto de la creatividad del cantautor madrileño Ismael Serrano, que adaptó así el poema del mayor representante de la Generación del 98.

El propio cantautor lo ha explicado explica en 'X': «No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)».