Feijóo avisa al PSOE que no habrá más pactos como el de la ley audiovisual

Alberto Núñez Feijóo avisó este viernes al PSOE que el PP no se va a prestar a más componendas como la de la ley audiovisual, que salió ayer adelante en el Congreso gracias a su abstención después de que los aliados gubernamentales retiraran su apoyo. Se va a acabar lo de «insultar y vilipendiar (al PP) por la mañana y por la tarde se piden pactos».

El líder de la oposición se refería a que durante el debate de ayer en el Congreso sobre la crisis del espionaje, el presidente del Gobierno dedicó buena parte de su intervención a arremeter contra los populares, y horas más tardes buscaron, y lograron, su apoyo para que se abstuvieran en la votación de la ley audiovisual. De esa forma los socialistas lograron la aprobación de la norma después de que los aliados del Ejecutivo decidieran votar en contra.

Feijóo ha presidido por primera vez este jueves la reunión de los grupos del PP en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo. Lo hizo en la Cámara alta, en la que hace dos días tomó posesión de escaño como senador, y en el que por primera vez se refirió en todo momento al PSOE como «el partido sanchista», como hacía su antecesor, Pablo Casado.

Señaló que el PP no se va a prestar más al juego de salvar el cuello a los socialistas cuando sus aliados les abandonan. «El partido sanchista –recordó- nos pide apoyo como principal partido de la oposición pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos». La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no atribuyó la abstención salvadora de su grupo a un acuerdo previo con el PSOE y la atribuyó a un gesto para evitar que España fuera sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer en plazo la directiva comunitaria sobre el espacio audiovisual, medida que el Congreso debería haber aprobado hace dos años.

Pero Feijóo prescindió de paños calientes y asumió que hubo un pacto, pero que no se va repetir. Sánchez, añadió «dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. ¿En qué momento se convirtió la política en este teatro? «¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Conmigo que no cuenten», remató.