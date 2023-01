Feijóo acusa a Sánchez de «montar ruido» y enviar un requerimiento «gaseoso»

«En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer que decida poner fin a su embarazo según la ley vigente». Así de tajante se mostró este martes el líder de los populares sobre la polémica que enfrenta desde hace seis días al Gobierno de Castilla y León sobre el protocolo que anunció Vox y con el que pretendía que las mujeres gestantes que quieran abortar escuchen antes el latido fetal y vean una ecografía en 4D. El dirigente gallego, que había mantenido silencio hasta ahora, acusó a Pedro Sánchez de «montar ruido» y enviar un requerimiento «gaseoso» a la Junta basado en «supuestos de noticias y comentarios de ruedas de prensa» para, en su opinión, «desviar la atención» sobre los errores cometidos por el Ejecutivo tras rebajar las condenas a más de 180 agresores sexuales. «Es un burdo intento de manipulación de un gobierno que ha pasado a la historia por desproteger a las mujeres con la ley del 'sí es sí», aseveró en una entrevista en Telemadrid.

Feijóo reiteró las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no se va a adoptar ningún protocolo ni de que se vaya a «coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir su embarazo». «Lo ha dicho de forma clara y explicita», afirmó, antes de volver a cargar contra el Ejecutivo de Sánchez por «buscar noticias en otra comunidad para buscar problemas inexistentes». «Cuando el Gobierno de la nación se convierte en un agente electoral entramos en una variante que me preocupa mucho más que la falsa polémica de la que estamos hablando», remarcó.

Hizo hincapié en lo «lamentable» de que el Gobierno haya acordado hoy un requerimiento sobre algo que no existe. «¿Es de recibo que el Gobierno mande un requerimiento a un gobierno constitucionalista como es el de Castilla y León, en base a algo que no existe?, se preguntó, y que, sin embargo »no se haga nada con los independentistas que no cumplen la Constitución«.

Sobre las discrepancias entre Mañueco y su vicepresidente Juan García Gallardo, Feijóo lo tiene claro: «Quien manda en un gobierno es el presidente, y cuando el presidente habla, los demás no tienen nada que decir». Y después, en todo caso, quien debe hablar en este asunto «es el consejero de Sanidad». Los demás, en alusión a García-Gallardo «no tienen competencias».