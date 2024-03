La expresidenta de ADIF recibió «presión del Ministerio de Ábalos» para adjudicar mascarillas a la 'trama Koldo'

La expresidenta de ADIF –el ente público que gestiona el sistema ferroviario-, Isabel Pardo de Vera, aseguró en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que «recibió presión del Ministerio de Transportes de (José Luis) Ábalos y de su gabinete» para que la adjudicación a la empresa principal de la denominada 'trama Koldo' «se realizara con la mayor premura posible». Así consta en el acta de su comparecencia que el instituto armado adjunta en uno de los anexos de su atestado del 22 de febrero, aportado al sumario de esta causa sobre corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional.

La testifical de esta ex alto cargo del Gobierno se produjo un día antes y Pardo de Vera afirmó que no recibió órdenes pero sí «presiones» para la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad instrumental a la que llegaban los pagos a Koldo Garcia, exasesor de Ábalos, y sus socios. En el marco del interrogatorio, los agentes también le preguntaron si Koldo había intercedido en la contratación de dicha firma con el ministerio, a lo que contestó que no lo sabía, »pero que en este tema y en otros mucho Koldo era muy insistente y que contactó con ella en numerosas ocasiones siempre en nombre del ministro de Transportes (Ábalos)«.

Del atestado de la Guardia Civil se desprende también que le preguntaron sobre si conocía o tenía algún tipo de vínculo laboral con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. La que fuera presidenta de ADIF en 2020 cuando se extendió la actividad de esta trama manifestó en su interrogatorio que llegó a verle en varias ocasiones en la sede de Transportes «reunido con Koldo». Y añadió que en una ocasión le dijeron que el hermano de Víctor era «escolta o conductor» de Ábalos, quien también era entonces número dos del PSOE en su calidad de secretario de Organización del partido.

Contradicciones entre altos cargos

En el marco de estas mismas diligencias, los agentes han apreciado contradicciones en las declaraciones que varios altos cargos del ministerio hicieron en calidad de testigos sobre quién eligió a la empresa Soluciones de Gestión. Entre esas personas se encuentran el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García; el recién cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares; y el presidente de dicho ente, Francisco Toledo Lobo.

Según los agentes, el subsecretario de Transportes manifestó que fue el entonces ministro José Luis Ábalos quien le dijo que confeccionase «la orden» para que por parte de Puertos se adquiriesen «ocho millones de mascarillas, cuatro millones para repartir entre los entes dependientes del Ministerio, como AENA, ADIF, Renfe, Puertos del Estado, Correos y Enaire, y así como otros cuatro millones de mascarillas para repartir a los profesionales del transporte y personal dependiente de las entidades locales y autonómicas, realizándose el reparto a través de Correos».

La Guardia Civil asevera que Gómez García indicó que «la designación de Puertos del Estado como el ente adecuado para la compra de las mascarillas fue consensuada entre el ministro», él y «la secretaria general técnica, Angélica Martínez». Subraya, además, que el subsecretario señaló que dicho procedimiento se repitió para la asignación que realizó ADIF sobre la adquisición de cinco millones de mascarillas.

«En ambos casos manifiesta que su participación finalizó con la orden ministerial, indicando expresamente que 'no participó de ninguna manera directa o indirecta en la adjudicación de los expedientes'», precisaron los investigadores tras su declaración. Es en este punto en el que los agentes aprecian la primera «contradicción» porque Sánchez Manzanares aseguró que tuvo conocimiento de la firma Soluciones de Gestión -a la que se refiere como «único proveedor de mascarillas disponible»- «por parte del Ministerio, indicando entre sus interlocutores al subsecretario de Transporte, el cual niega conocer la sociedad y haber influido en su adjudicación».

El papel de Sánchez Manzanares

«Adicionalmente, se infiere otra contradicción en lo relatado por el subsecretario del Ministerio de Transportes», añade el Instituto Armado para luego comparar la declaración de Gómez García con la del presidente de Puertos del Estado durante la pandemia, Francisco Toledo Lobo. De este último los agentes recalcan que dijo que Sánchez Manzanares «es la persona que le comunica que se iba a producir la publicación del decreto de compra de mascarillas». Según apuntó, ese contacto «se produjo un par de días antes de la publicación del decreto«.

En el informe de los investigadores se señala que Toledo Lobo le preguntó a Sánchez Manzanares por qué se realizaba la compra a través de Puertos del Estado. «A lo que Álvaro le informó que el Ministerio era quien lo había elegido», afirma la Guardia Civil, que subraya que «otras dos personas» han confirmado que Sánchez Manzanares fue «quien llevó a Puertos del Estado a Soluciones de Gestión como proveedor de mascarillas».

Una de esos cargos que le coloca como pieza de conexión con la sociedad instrumental que utilizaba la trama para sus negocios es la jefa de departamento de contratación y consejos de administración adscrita a la secretaría de Puertos, María Belén Caballero Martínez, quien aseguró que fue Sánchez Manzanares «el que les puso sobre la mesa Soluciones». Sin embargo, añadió que no sabía quién «se la puso a él sobre la mesa, porque fue el Ministerio el que contrató».

La otra persona que en la misma dirección es la jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de dicho organismo, Aránzazu de Miguel Peña, quien manifestó a los agentes que «Álvaro le informó que ya habían contactado con una empresa, que era Soluciones, que sería la encargada de suministrarles las mascarillas».