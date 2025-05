La exmiss reconoce que pidió ayuda a Ábalos para trabajar y afirma que Koldo la acosó sexualmente

Doble sesión de interrogatorios en el Tribunal Supremo y dos testigos más señalando a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, como pieza clave de ... la trama corrupta que salpica al exministro socialista. Claudia Montes, la exmiss asturiana, supuestamente enchufada en Renfe por el propio Ábalos, reconoció este miércoles ante el alto tribunal que efectivamente pidió ayuda al exministro para que la colocara, pero que fue García personalmente, quien movió los hilos para que ella entrara a trabajar en Logirail (filial de Renfe).

Pero la declaración de la Montes contra la exmano de derecha de Ábalos fue más allá y aseguró en sede judicial que Koldo la acosó sexualmente, reclamándole que le enviara fotos obscenas.

Por su parte, Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de gabinete de Reyes Maroto en su época al frente de Industria, admitió haberse reunido con el supuesto cabecilla de la red corrupta, Víctor de Aldama, y que fue Koldo García quien intermedió para que se produjera ese encuentro.

Montes, que declaró desde Gijón por videoconferencia después de que el pasado 6 de mayo no compareciera en la sede del alto tribunal en Madrid por un error en la citación, asimismo afirmó ante el instructor del 'caso Ábalos', en el Supremo, Leopoldo Puente, que García, además de buscarle el puesto, intermedió en varias ocasiones para solucionar los encontronazos que la mujer mantuvo con varios de sus superiores en Logirail, después de que la sacaran de su puesto original, en una tienda de lujo en los bajos de la estación de Oviedo,

Montes, aunque admitió que pidió la intervención del ministro, afirmó que su contratación fue legal (aunque basada en un currículum falso) y que realizó dos entrevistas (una presencial y otra telefónica) para entrar en Logitravel. En esta empresa pública, dijo, sufrió acoso laboral por parte de sus compañeros, que, tras el paso por la tienda, la relegaron a una esquina, cara a la pared y con un ordenador. No obstante, defendió que ella sí que acudió a su puesto de trabajo.

La testigo, conocida por haberse alzado en 2017 con el título de miss Asturias de más de 30 años, fue citada este miércoles por Puente para aclarar su contratación como auxiliar administrativa en Logirail, en el mismo puesto que tuvo la exnovia del exministra Jésica Rodríguez en las compañías Ineco y Tragsatec. La investigación apunta a que Montes fue colocada en esta filial de Renfe por Koldo García, asesor de Ábalos, utilizando para ello un currículum falso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en sus informes que la mujer «podría haber sido contratada irregularmente» en Logirail por la «influencia» de Ábalos y «con la relevante colaboración» de García.

Entre los mensajes intervenidos al asesor figura uno que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: «¿A la de Gijón (por Claudia Montes) no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?». «Lo arreglo», respondió García, quien actuó «como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera».

La UCO sostiene que Montes envió su currículo a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, «puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón». Montes tampoco fue a la oficina y en febrero de 2022 avisó a García de que la habían despedido.

Informes veraces

Juan Ignacio Díaz Bidart, que declaró también como testigo, admitió en el Supremo que son ciertos lo informes de la UCO que revelaron que se reunió en enero de 2021 con los empresarios Claudio Rivas (testaferro y socio de De Aldama) y Carmen Pano (la también socia de De Aldama que dijo haber llevado dinero a Ferraz en su nombre). Y que éstos le pidieron ayuda para la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel, la compañía en el centro de la causa abierta por Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por el fraude de 182 millones de euros en el IVA.

Según el testigo, la intervención de Koldo, fue clave para que se produjera aquel encuentro y admitió que el propio asesor de Ábalos estuvo presente al inicio de aquella reunión.

La UCO asegura que el 16 de febrero de 2021 Villafuel «presentó alegaciones y documentación adicional para el cumplimiento de los requisitos». Ese mismo día, Rivas envió a Pano copia de esa documentación para que ella la hiciese llegar a De Aldama y éste, a su vez, a Koldo García. El entonces asesor de Ábalos se la pasó al jefe de gabinete de Reyes Maroto para que éste facilitara supuestamente la concesión de la licencia, que luego sirvió a la trama para el millonario fraude al fisco.

Villafuel efectivamente consiguió el 15 de septiembre de 2022 el visto bueno del departamento de Transición Ecológica para convertirse en operadora en el mercado mayorista de hidrocarburos.