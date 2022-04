Esquerra se distancia del Gobierno con el no al decreto

El independentismo catalán ha fijado este jueves una posición unitaria en la votación del decreto anticrisis, que le ha servido para escenificar su «cabreo» con el Gobierno tras el estallido del caso de espionaje a 65 dirigentes independentistas. Fuentes secesionistas reconocían que esta votación no era la más oportuna para pegar un puñetazo en la mesa y lanzar un aviso al Ejectivo central para el resto de la legislatura. Pero las tres fuerzas secesionistas han consumado la amenaza y han anunciado su voto en contra.

El argumento que han puesto sobre la mesa es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sigue en su puesto y no habrá comisión de investigación sobre el espionaje. A pesar de que el Gobierno les ha abierto las puertas de la comisión de secretos oficiales, creen que Sánchez no se ha movido para esclarecer el escándalo. La diputada de ERC, Montse Bassa, ha sido muy breve en su intervención desde la tribuna. «Si quieren saber lo que vamos a votar y lo que pensamos de este decreto, pregunten al CNI y a la ministra Robles», ha asegurado. Poco más. Minutos antes, en una nota de prensa, la formación republicana ha justificado su rechazo al decreto porque el Gobierno español «no se ha movido en las últimas horas», tal y como pedían los republicanos, para asumir responsabilidades tras el caso de espionaje ilegal que afecta a más de 60 personas del movimiento independentista.

«El voto de Esquerra Republicana es un voto por la defensa de los derechos y libertades más fundamentales. Es un voto en la defensa de la ciudadanía y la democracia. Y es un primer aviso al Gobierno español, que debe asumir responsabilidades y garantizar toda la transparencia en el caso», ha señalado. ERC ha insistido en que para empezar, «la ministra responsable de este escándalo debe dimitir». Pere Aragonès reclamó ayer el cese de Margarita Robles y ERC mantiene la exigencia. ERC también dijo el lunes que la legislatura pendía de un hilo y los republicanos han advertido de que la votación de hoy es un primer aviso para futuras votaciones. Eso sí, los de Junqueras no rompen del todo con el Gobierno como piden Junts y la CUP.

«Esquerra Republicana continuará con mano tendida para impulsar medidas de apoyo a la gente, pero nunca a costa de renunciar a la defensa de los derechos fundamentales, que es tanto como renunciar a la defensa de la ciudadanía», ha afirmado en la nota de prensa. «No se puede poner precio a la democracia. Por eso, los republicanos abanderan la negociación para resolver el conflicto político. Exigimos al gobierno español las mínimas garantías para la negociación para tratar con urgencia la agenda antirrepresiva, siendo el espionaje un capítulo más de la causa general contra el independentismo y cualquier disidencia democrática», ha rematado.

MIriam Nogueras, de Junts, ha situado a Pedro Sánchez como el «máximo responsable» del caso de espionaje. «Votaremos no, porque no podemos dar estabilidad a un Gobierno que nos espía», ha asegurado. Nogueras ha cargado contra el «diálogo ficticio» que a su juicio practican el Ejecutivo y ERC. Ha llamado a su socios republicanos a «plantarse» y a romper de manera definitiva con Pedro Sánchez. «¿Cómo vamos a confiar en un Gobierno que ante un ataque como éste no hace nada y saca pecho?», ha preguntado Albert Botran, de la CUP. «Este Gobierno no merece los votos de ningún grupo», ha rematado. El PDeCAT, en cambio, apoyará el decreto. A pesar de ser crítico con el Gobierno por el caso de espionaje, Ferran Bel ha advertido de que si votan en contra, estarán pegando un «tiro en el pie de nuestros ciudadanos».