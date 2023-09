ERC exige aprobar la ley de amnistía antes de la investidura

Esquerra se suma a la posición de máximos de Junts. Los republicanos han exigido este lunes que la ley de amnistía esté tramitada y aprobada antes de la investidura de Pedro Sánchez. La semana pasada, la formación de Oriol Junqueras abrió algo la mano en la negociación y afirmó que le bastaría con que Sánchez firmara un compromiso por escrito con un calendario para su aprobación tras la elección del candidato socialista. Junts, en cambio, insistió en que antes de apoyar con sus 7 diputados a Sánchez tiene que cobrar por adelantado y avisó que la ley de amnistía tiene que estar aprobada antes de la votación de investidura.

El protagonismo de Puigdemont ha eclipsado a ERC, cuyas posiciones se ven arrastradas por los de Junts. Después de que Junts reafirmara que la ley debe aprobarse antes de la investidura, ERC rectificó y señaló que le bastaría con que antes de la votación se empiece a tramitar la ley, no tanto que se valide, teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y tratará de ralentizar todo lo que pueda los términos.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, en cambio, ha dicho este lunes que no les basta con un compromiso de que se aprobará, como dijeron los republicanos la semana pasada. «No renunciamos. Y no decimos que sólo nos basta un compromiso», ha asegurado en RTVE. «Ahora mismo, el calendario lo hace posible, por eso insisto, no perdamos más tiempo», ha asegurado. Vilalta, además, no ha renunciado a la unilateralidad. ERC ya hace tiempo que ha apostado por la vía del diálogo y la negociación, pero sin cerrarse otras puertas.

Esquerra exige una ley de amnistía como línea roja para investir a Sánchez, además de reactivar la mesa de diálogo, que ahora ya se llamaría mesa de negociación y que debe abordar, según los republicanos, el referéndum. Asimismo, reclamarán avances en el traspaso de Cercanías a la Generalitat y propondrán un pacto fiscal al Gobierno para que Cataluña recaude todos los impuestos. La formación secesionista aboga por una ley de financiación singular para Cataluña que ponga en manos de la Generalitat la gestión y la recaudación de todos los impuestos. «El déficit fiscal es una de las prioridades de Esquerra para encarar las negociaciones de cara a la investidura del Gobierno español, así como el traspaso de Cercanías», según fuentes republicanas. El Govern ha cifrado este lunes en 22.000 millones el déficit fiscal de Cataluña, casi el 10% del PIB catalán.