Intervencion de Oriol Junqueras, presidente de ERC, en el consejo nacional de su partido. EFE

ERC, a «años luz» de aprobar los Presupuestos de Sánchez, ataca a la vicepresidenta Montero

Junqueras cierra la puerta a la gran coalición estatal de izquierdas planteada por Rufián

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia antes de irse de vacaciones, confirmó que presentará los Presupuestos Generales del Estado de cara ... a 2026. La intención del Gobierno es defender sus cuentas aunque no tenga todos los apoyos atados, entre ellos los de ERC. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este lunes desde Prades (Francia) que el apoyo de los republicanos a los Presupuestos del Ejecutivo español está a día de hoy a «años luz». Junqueras se ha mostrado muy crítico con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que ha acusado de poner sus intereses electorales como candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía por delante de su cargo como ministra de Hacienda y ha insinuado que debería dejar de ser la negociadora socialista en lo que al cupo catalán se refiere.

