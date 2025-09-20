Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, este viernes en Oleiros (A Coruña).

El embajador de Palestina en España: «Nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre»

Denuncia que Israel busca borrar el pasado y «sumir en la ignorancia» al pueblo de Gaza para que su única preocupación sea «conseguir un plato de comida»

R. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:58

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha asegurado este viernes que «nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno» a lo que está ocurriendo con su pueblo con la brutal guerra lanzada por Israel tras los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre de 2023. Así lo ha señalado en un acto público en el municipio coruñés de Oleiros, donde ha remarcado que confía en que «en algún momento gozará de los valores humanos de justicia, libertad, paz y vida».

«Lo único que quieren es demostrar que no hay otra cosa que no sea Israel», ha criticado, al tiempo que ha recordado que «durante mucho tiempo» en Palestina el Ejército israelí «arrancaba, talaba y quemaba» los olivares. »Curiosamente –añadió-, en el mismo lugar donde talaban y quemaban los olivares, plantaban nuevos olivos. ¿Cuál es el mensaje? Que todo lo anterior no cuenta, que todo comienza con Israel«, ha denunciado.

A renglón seguido, ha lamentado que «todos los centros culturales» de la Franja de Gaza «fueron destruidos», «todas las bibliotecas y las universidades». Con ello, continuó el embajador, lo que busca el Ejercito israelí es «sumir en la ignorancia» a la población, porque así «no podrán afrontar a la ocupación» ya que la preocupación sería «conseguir un plato de comida».

Usar la hambruna como arma

«En la franja de Gaza se usa el hambre como arma de guerra y aquellos hambrientos cuando van a buscar un plato de comida son asesinados. Mientras esperan en las filas para recibir ayuda, son asesinados», ha subrayado. Según informa Europa Press, también tuvo un recuerdo para las decenas de menores muertos en la Franja y de la infancia palestina en general. «Me acuerdo de nuestros niños», ha dicho, al tiempo que ha lamentado que «fueron privados de su derecho a la educación, a la infancia y a la vida».

«Aún hay quien entra en polémicas y debates si lo que ocurre en Palestina es una masacre, un genocidio y, la verdad, es que no importa cómo se haga. Lo importante es la sensibilidad humana», ha afirmado. Husni Abdel Wahed. «Ya se normalizó la ocupación de Palestina», ha dicho, a la vez que ha insistido en que «nadie puede sentirse ni lejano ni ajeno a lo que ocurre en Palestina».

